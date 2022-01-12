Губернатор Куйвашев впервые высказался о планах на новый срок

Евгений Куйвашев — свердловский губернатор с 2012 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пока не готов объявить о выдвижении на новый срок. Соответствующее решение еще не принял президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил сам глава региона, отвечая на вопрос URA.RU в ходе большой пресс-конференции.

«Время для выдвижения еще не пришло. Мнение президента нашей страны для меня очень важно. И как придет время, так все решения [о выдвижении], соответственно, будут приняты», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что вне зависимости от того, кто будет следующим руководителем региона, Свердловская область «стоит на серьезных рельсах развития». «Это и планы по развитию промышленного производства, по развитию малых городов, нашей медицины, образования. И создание кампуса мирового уровня — совместный проект с федеральным правительством, который мы сегодня реализуем. Безусловно, это даст серьезный кумулятивный эффект к развитию нашего региона. Кто бы на месте губернатора ни был, этими проектами неизбежно придется заниматься, потому что мы их начали реализовывать», — заключил Куйвашев.

Источники URA.RU ранее сообщали, что Куйвашев, у которого в 2022 году истекают губернаторские полномочия, намерен избраться на новый срок. С прошлой осени он согласовывал с Кремлем свое выдвижение, однако принципиальное решение по этому вопросу еще не принято: свое слово должен сказать президент Путин. Личную встречу губернатора с главой государства ожидали в ноябре, однако несколько раз она переносилась. Теперь аудиенцию ждут весной.

Потенциальное переизбрание для Куйвашева осложняет целая череда преград. Оппоненты губернатора допускают, что на сентябрьских выборах возможен второй тур. Также звучат мнения, что администрация президента РФ с недоверием относится к Куйвашеву. В частности, в этом винят провальный результат «Единой России» на выборах-2021 в Госдуму РФ.

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