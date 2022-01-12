Первые земельные аукционы в рамках реновации пройдут в апреле—мае 2022-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В список основных претендентов на участие в комплексном развитии территории (КРТ, именуемое чаще реновацией) в Екатеринбурге входят пока пять девелоперов. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к городской власти. По словам собеседников агентства, интерес к проекту якобы высказали «Астра», «БиГранД», «Брусника», Prinzip и «Ривьера».

При этом глава Prinzip Геннадий Черных в разговоре с корреспондентом сказал, что участвовать в реновации его компания пока не планирует. А директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова заявила URA.RU: «Брусника рассматривает возможность участия в проектах КРТ во всех регионах присутствия. В Екатеринбурге пока никаких конкретных решений не принято. Вопрос находится на стадии обсуждения».

Дозвониться до представителей «Астры» и «БиГранДа» к моменту публикации не удалось. В пресс-службе «Ривьеры» прокомментировать ситуацию затруднились.

Тему реновации свердловские власти актуализировали в марте 2021-го, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о КРТ. Согласно ему, устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. В ноябре чиновники выбрали первые три участка, которые разыграют на торгах в случае согласия жильцов. Выбранные кварталы находятся на Уралмаше.

У перечисленных застройщиков, за исключением «Астры», уже есть проекты в этом микрорайоне или поблизости. И отсутствие в шорт-листе компании «Астон», которую возглавляет президент «Гильдии строителей Урала» и экс-префект Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, вызывает удивление у опрошенных участников рынка. «Трапезников, вероятно, присматривается, насколько выгодна реновация будет для его коллег. Ведь у многих бизнесменов существуют опасения, что, ввязавшись в КРТ, они потерпят неудачу, так как сама процедура пока содержит много белых пятен», — объяснил один из источников. Связаться с самим Трапезниковым не получилось: он отказывается от комментариев URA.RU.

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