Минтруд РФ повысил размер пособий и выплат

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В 2022 году повысятся выплаты маткапитала и других пособий Фото:

Материнский капитал, пособия молодым мамам и другие выплаты проиндексируют в 2022 году на 8,4%. Об этом заявили в министерстве труда и соцполитики РФ.

«Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и ряд других выплат проиндексируют на 8,4%», — сообщили в Минтруде. Информацию передает RT.

Теперь размер маткапитала составит 524,5 тысячи рублей на первого ребенка. При рождении второго ребенка семья будет получать 693,1 тысячи.

В 2022 году также на 8,6% проиндексируют пенсии неработающим россиянам. После этого средний размер пенсии составит почти 19 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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Материнский капитал, пособия молодым мамам и другие выплаты проиндексируют в 2022 году на 8,4%. Об этом заявили в министерстве труда и соцполитики РФ. «Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и ряд других выплат проиндексируют на 8,4%», — сообщили в Минтруде. Информацию передает RT. Теперь размер маткапитала составит 524,5 тысячи рублей на первого ребенка. При рождении второго ребенка семья будет получать 693,1 тысячи. В 2022 году также на 8,6% проиндексируют пенсии неработающим россиянам. После этого средний размер пенсии составит почти 19 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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