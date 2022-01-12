Минтруд РФ повысил размер пособий и выплат

12 января 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

В 2022 году повысятся выплаты маткапитала и других пособий Фото: Размик Закарян © URA.RU Материнский капитал, пособия молодым мамам и другие выплаты проиндексируют в 2022 году на 8,4%. Об этом заявили в министерстве труда и соцполитики РФ. «Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и ряд других выплат проиндексируют на 8,4%», — сообщили в Минтруде. Информацию передает RT. Теперь размер маткапитала составит 524,5 тысячи рублей на первого ребенка. При рождении второго ребенка семья будет получать 693,1 тысячи. В 2022 году также на 8,6% проиндексируют пенсии неработающим россиянам. После этого средний размер пенсии составит почти 19 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Материнский капитал, пособия молодым мамам и другие выплаты проиндексируют в 2022 году на 8,4%. Об этом заявили в министерстве труда и соцполитики РФ. «Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и ряд других выплат проиндексируют на 8,4%», — сообщили в Минтруде. Информацию передает RT. Теперь размер маткапитала составит 524,5 тысячи рублей на первого ребенка. При рождении второго ребенка семья будет получать 693,1 тысячи. В 2022 году также на 8,6% проиндексируют пенсии неработающим россиянам. После этого средний размер пенсии составит почти 19 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.