Академик РАН объяснил, почему в РФ болеют COVID реже, чем в США

13 января 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Онищенко объяснил разные показатели заболеваемости COVID у России и США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России, согласно статистике заболеваемости коронавирусом, гораздо меньше заразившихся COVID, чем в США. Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко объяснил, почему так вышло. По данным оперштаба РФ на 12 января, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 17 946 — до 10 702 150. Днем ранее на американском телеканале NBC News сообщили, что в США за сутки выявлено более 1,3 миллиона случаев COVID-19, что является рекордным показателем, передают РИА «Новости». Геннадий Онищенко добавил, что в Америке, в тех местах, где сейчас высокие показатели заболеваемости, омикрон-штамм пришел раньше, а праздники в стране закончились примерно на второй день января. Соответственно, предположил он, американцы раньше россиян вышли на работу и начали заражаться. Академик РАН считает, что снизить заболеваемость в России поможет активная вакцинация и ревакцинация — только это поможет добиться коллективного иммунитета у 70% населения. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что власти РФ введут полный локдаун в случае, если ежедневная заболеваемость будет более 40 тысяч человек в сутки. Он предположил, что пока такие меры вводить не будут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России, согласно статистике заболеваемости коронавирусом, гораздо меньше заразившихся COVID, чем в США. Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко объяснил, почему так вышло. По данным оперштаба РФ на 12 января, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 17 946 — до 10 702 150. Днем ранее на американском телеканале NBC News сообщили, что в США за сутки выявлено более 1,3 миллиона случаев COVID-19, что является рекордным показателем, передают РИА «Новости». Геннадий Онищенко добавил, что в Америке, в тех местах, где сейчас высокие показатели заболеваемости, омикрон-штамм пришел раньше, а праздники в стране закончились примерно на второй день января. Соответственно, предположил он, американцы раньше россиян вышли на работу и начали заражаться. Академик РАН считает, что снизить заболеваемость в России поможет активная вакцинация и ревакцинация — только это поможет добиться коллективного иммунитета у 70% населения. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что власти РФ введут полный локдаун в случае, если ежедневная заболеваемость будет более 40 тысяч человек в сутки. Он предположил, что пока такие меры вводить не будут.