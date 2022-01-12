Депутат Госдумы раскрыл, когда власти введут в России локдаун

12 января 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Локдаун введут в случае большой нагрузки на систему здравоохранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России могут ввести полный локдаун, когда ежедневная заболеваемость будет более 40 тыс. человек в сутки. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, — это пик, который наша система здравоохранения… примерно на это количество каждодневно рассчитано», — сказал Дмитрий Хубезов в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Хубезов не исключает такой вариант развития событий, если будет большое число заболевших. Он считает, что пока такие меры вводить не будут. «В определенной степени, можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет», — отметил он. Ранее иммунолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России. Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в конце января — начале февраля будет заметное повышение заболеваемости из-за распространения в РФ штамма «Омикрон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России могут ввести полный локдаун, когда ежедневная заболеваемость будет более 40 тыс. человек в сутки. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, — это пик, который наша система здравоохранения… примерно на это количество каждодневно рассчитано», — сказал Дмитрий Хубезов в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Хубезов не исключает такой вариант развития событий, если будет большое число заболевших. Он считает, что пока такие меры вводить не будут. «В определенной степени, можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет», — отметил он. Ранее иммунолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России. Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в конце января — начале февраля будет заметное повышение заболеваемости из-за распространения в РФ штамма «Омикрон».