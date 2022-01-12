Депутат Госдумы раскрыл, когда власти введут в России локдаун

В России могут ввести полный локдаун, когда ежедневная заболеваемость будет более 40 тыс. человек в сутки. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
«Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, — это пик, который наша система здравоохранения… примерно на это количество каждодневно рассчитано», — сказал Дмитрий Хубезов в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Хубезов не исключает такой вариант развития событий, если будет большое число заболевших. Он считает, что пока такие меры вводить не будут. «В определенной степени, можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет», — отметил он.
Ранее иммунолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России. Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в конце января — начале февраля будет заметное повышение заболеваемости из-за распространения в РФ штамма «Омикрон».
В России могут ввести полный локдаун, когда ежедневная заболеваемость будет более 40 тыс. человек в сутки. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, — это пик, который наша система здравоохранения… примерно на это количество каждодневно рассчитано», — сказал Дмитрий Хубезов в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Хубезов не исключает такой вариант развития событий, если будет большое число заболевших. Он считает, что пока такие меры вводить не будут. «В определенной степени, можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет», — отметил он. Ранее иммунолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России. Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в конце января — начале февраля будет заметное повышение заболеваемости из-за распространения в РФ штамма «Омикрон».