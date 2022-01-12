В Госдуме предложили платить за сверхурочную работу

13 января 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили дополнительно оплачивать работу, которую сотрудники выполняют дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российским работникам предложили дополнительно выплачивать за сверхурочные часы работы. Такой законопроект направлен на экспертизу Консультационного совета фракции «Единая Россия». «Одним из прав дистанционного сотрудника стало право быть офлайн. Мы определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, человек работает с 08:00 до 17:00. Если работодатель звонит или пишет в 17:05 и дает какое-то задание, это считается сверхурочной работой и оплачивается по определенным тарифам», — заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «Известиями». Она добавила, что сейчас планируется устранить пробел в сверхурочной работе у стационарных сотрудников, которые выполняют задания дома или где-либо еще. Сообщается, что за такие переработки стационарным сотрудникам предлагается выплачивать также, как и за сверхурочную работу: за первые два часа работы — не менее, чем в полуторном размере, за последующие — не менее, чем в двойном размере. Также работник имеет право взять отгул вместо получения денег. Российские работодатели вынуждены платить около 40% налогов от оклада своего сотрудника государству. По словам независимого HR-специалиста Зулия Лоикова, в некоторых случаях процент еще выше, так как это зависит от многих факторов, в том числе, от графика работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским работникам предложили дополнительно выплачивать за сверхурочные часы работы. Такой законопроект направлен на экспертизу Консультационного совета фракции «Единая Россия». «Одним из прав дистанционного сотрудника стало право быть офлайн. Мы определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, человек работает с 08:00 до 17:00. Если работодатель звонит или пишет в 17:05 и дает какое-то задание, это считается сверхурочной работой и оплачивается по определенным тарифам», — заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «Известиями». Она добавила, что сейчас планируется устранить пробел в сверхурочной работе у стационарных сотрудников, которые выполняют задания дома или где-либо еще. Сообщается, что за такие переработки стационарным сотрудникам предлагается выплачивать также, как и за сверхурочную работу: за первые два часа работы — не менее, чем в полуторном размере, за последующие — не менее, чем в двойном размере. Также работник имеет право взять отгул вместо получения денег. Российские работодатели вынуждены платить около 40% налогов от оклада своего сотрудника государству. По словам независимого HR-специалиста Зулия Лоикова, в некоторых случаях процент еще выше, так как это зависит от многих факторов, в том числе, от графика работы.