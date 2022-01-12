Суд принял первое решение по делу пермского политолога-иноагента

Заседание по основному иску политолога-иноагента начнется в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мотовилихинский районный суд Перми отказал политологу Виталию Ковину в приостановлении его статуса иностранного агента. Ковин просил об этом на время основного судебного процесса, в котором он оспаривает законность внесения Минюстом РФ его фамилии в реестр СМИ-иноагентов.

«Судья уже вынесла одно процессуальное решение — отказала в принятии мер предварительной защиты. Я ходатайствовал о приостановлении статуса на период судебного заседания поскольку это существенно ущемляет мои права, обременяет и ограничивает мои действия под страхом административных и уголовных санкций», — пишет Ковин в Telegram.

Первое заседание по иску политолога состоится 3 февраля. По словам Ковина, на нем представители Минюста должны будут озвучить, за какое конкретно иностранное финансирование его внесли реестр.

Минюст внес политолога и преподавателя Пермского педагогического университета Виталия Ковина в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 30 сентября 2021 года. 27 декабря он обратился в суд требованием снять этот статус. Ковина в соцсетях ранее поддержал советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев, назвав его одним «из самых честных, профессиональных и достойных людей».

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