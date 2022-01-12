12 января 2022
11 января 2022

Суд принял первое решение по делу пермского политолога-иноагента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, приговор, дело, судья, суд
Заседание по основному иску политолога-иноагента начнется в феврале Фото:

Мотовилихинский районный суд Перми отказал политологу Виталию Ковину в приостановлении его статуса иностранного агента. Ковин просил об этом на время основного судебного процесса, в котором он оспаривает законность внесения Минюстом РФ его фамилии в реестр СМИ-иноагентов.

«Судья уже вынесла одно процессуальное решение — отказала в принятии мер предварительной защиты. Я ходатайствовал о приостановлении статуса на период судебного заседания поскольку это существенно ущемляет мои права, обременяет и ограничивает мои действия под страхом административных и уголовных санкций», — пишет Ковин в Telegram.

Первое заседание по иску политолога состоится 3 февраля. По словам Ковина, на нем представители Минюста должны будут озвучить, за какое конкретно иностранное финансирование его внесли реестр.

Минюст внес политолога и преподавателя Пермского педагогического университета Виталия Ковина в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 30 сентября 2021 года. 27 декабря он обратился в суд требованием снять этот статус. Ковина в соцсетях ранее поддержал советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев, назвав его одним «из самых честных, профессиональных и достойных людей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мотовилихинский районный суд Перми отказал политологу Виталию Ковину в приостановлении его статуса иностранного агента. Ковин просил об этом на время основного судебного процесса, в котором он оспаривает законность внесения Минюстом РФ его фамилии в реестр СМИ-иноагентов. «Судья уже вынесла одно процессуальное решение — отказала в принятии мер предварительной защиты. Я ходатайствовал о приостановлении статуса на период судебного заседания поскольку это существенно ущемляет мои права, обременяет и ограничивает мои действия под страхом административных и уголовных санкций», — пишет Ковин в Telegram. Первое заседание по иску политолога состоится 3 февраля. По словам Ковина, на нем представители Минюста должны будут озвучить, за какое конкретно иностранное финансирование его внесли реестр. Минюст внес политолога и преподавателя Пермского педагогического университета Виталия Ковина в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 30 сентября 2021 года. 27 декабря он обратился в суд требованием снять этот статус. Ковина в соцсетях ранее поддержал советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев, назвав его одним «из самых честных, профессиональных и достойных людей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...