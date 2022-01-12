Путин объявил общероссийскую мобилизацию из-за «Омикрона»

Власти предотвращают худший сценарий пятой волны коронавируса

12 января 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Из-за приближающейся пятой волны коронавируса, вызванной «Омикроном», президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент Владимир Путин объявил всероссийскую мобилизацию в преддверии новой волны коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон». На совещании с правительством 12 января он поручил чиновникам быть максимально готовыми к ней в ближайшие две недели. Мобилизация потребовалась из-за того, что некоторые чиновники расслабились в новогодние каникулы, считают эксперты. Вместе с тем, как говорят политологи URA.RU, президент перестраховывается, чтобы избежать худшего сценария. Первое в 2022 году совещание с правительством РФ Владимир Путин начал с темы борьбы с коронавирусом. «Она нас не оставляет в покое. Не только нас, весь мир», — заметил президент. Российские вирусологи имели возможность познакомиться со штаммом «Омикрон» — сразу после его появления в ЮАР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин напомнил, что Россия в первые дни после выявления в ЮАР нового штамма «омикрон» направила в эту страну своих специалистов. Это позволило изучить разновидность вируса на месте. «Надеюсь, что здесь у нас будут определенные преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений. Но совершенно очевидно, что мы находимся в очень сложной ситуации — в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек», — отметил Путин. В подтверждение слов президента вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в российских больницах из 164 тысяч ковидных коек занято около 70%. Резерв сохраняется, так как «нового эпидемического подъема не избежать». При этом уровень коллективного иммунитета растет медленно — 63,2% (в конце 2021 года — 61%). «В четырех регионах он превышает уровень 80% и более: это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ. Сложная ситуация — в Дагестане, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии, в Камчатском и Ставропольском краях. В 12 регионах показатель коллективного иммунитета снизился, так как те, кто вакцинировался или переболел более шести месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию», — отметила вице-премьер. Губернаторам вновь придется наращивать темпы вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU На 12 января в России зафиксировано 698 случаев заражения «Омикроном», сообщила Голикова. Большая часть заболевших — жители Москвы. Очевидно, отметила вице-премьер, что «столичный регион примет на себя первый удар распространения нового штамма». По словам Голиковой, уже до конца этой недели правительство доработает комплекс мер по противодействию «Омикрону». В этих условиях больничная сеть и промышленность (фармацевтические предприятия, производители медицинского кислорода и средств индивидуальной защиты) должны быть готовы к новой волне, заявил президент Путин. Кроме того, он поручил регионам наращивать объемы тестирования на ковид и темпы вакцинации. «С некоторыми губернаторами я разговаривал в эти дни. Есть вопросы, и нужно их оперативно решать. Чтобы эффективно работать, мы с вами это хорошо знаем, — обратился президент к правительству, — нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных, и региональных, местных, отраслевых. Нужно быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом его витке. У нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — заметил Путин. Правительство Михаила Мишустина до конца недели проработает дополнительные меры борьбы с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU О подготовке к новой волне коронавируса говорилось также на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин 11 января. Эту волну пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил с «надвигающейся войной», защититься от которой можно только путем вакцинации и ревакцинации. «Уверенным можно быть в одном: те, кто привьются, и те, кто прививался больше полугода назад, сделают бустер, сделают себе и своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Президент был вынужден объявить всеобщую мобилизацию, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. С одной стороны, новый штамм несет новые вызовы, с другой — замедлились темпы вакцинации. «Расслабились. Надо снова всем напоминать про мобилизационную готовность и проблемные места. Кто, если не президент, объявит мобилизацию перед наступающей волной коронавируса?» — отметил Калачев. Есть надежда, что новую волну удастся пройти с меньшими потерями, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вместе с тем сегодня никто не может дать точного прогноза, насколько сильной будет волна «Омикрона» (накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова лишь сказала, что ежедневные цифры по заболевшим могут достичь шестизначных значений), отметил научный руководитель Института региональных проблем, экс-сотрудник Кремля Дмитрий Журавлев. «Прогноз может быть ошибочным. Если прогноз соответствует хотя бы наполовину действительности, то мобилизация — это правильно. Если он ошибочен, то в какую сторону: может быть, в позитивную, и это хорошо. Худшим он вряд ли будет», — считает эксперт. По словам Журавлева, мобилизация и чиновников, и промышленности, и медицины необходима, так как «нужно просто иметь койки, маски, лекарства, врачей, медсестер в нужном количестве». «Даже в Москве не всегда хватает ресурсов, а что говорить про провинцию. Если число заболевших на порядок увеличится, банальным механическим увеличением ресурсов [финансовых] мы не вылезем. Люди умирают чаще всего не потому, что болеют, а потому что до них руки не доходят», — пояснил Журавлев. Статья по теме Мишустин дал губернаторам рецепт борьбы с «Омикроном» С тем, что подготовка к худшему сценарию необходима, согласен и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. В то же время эксперт считает, что «опасность нависшего Дамоклова меча [пандемии] над человечеством уходит». «Власть всегда должна перестраховываться. И, конечно, власть всегда должна быть готовыми к наихудшей ситуации, которая скорее всего уже не возникнет. Регионы должны жить своей жизнью. Но вместе с тем правила, которые вводятся, должны исполняться, и власти должны контролировать их исполнение», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Владимир Путин объявил всероссийскую мобилизацию в преддверии новой волны коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон». На совещании с правительством 12 января он поручил чиновникам быть максимально готовыми к ней в ближайшие две недели. Мобилизация потребовалась из-за того, что некоторые чиновники расслабились в новогодние каникулы, считают эксперты. Вместе с тем, как говорят политологи URA.RU, президент перестраховывается, чтобы избежать худшего сценария. Первое в 2022 году совещание с правительством РФ Владимир Путин начал с темы борьбы с коронавирусом. «Она нас не оставляет в покое. Не только нас, весь мир», — заметил президент. Путин напомнил, что Россия в первые дни после выявления в ЮАР нового штамма «омикрон» направила в эту страну своих специалистов. Это позволило изучить разновидность вируса на месте. «Надеюсь, что здесь у нас будут определенные преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений. Но совершенно очевидно, что мы находимся в очень сложной ситуации — в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек», — отметил Путин. В подтверждение слов президента вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в российских больницах из 164 тысяч ковидных коек занято около 70%. Резерв сохраняется, так как «нового эпидемического подъема не избежать». При этом уровень коллективного иммунитета растет медленно — 63,2% (в конце 2021 года — 61%). «В четырех регионах он превышает уровень 80% и более: это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ. Сложная ситуация — в Дагестане, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии, в Камчатском и Ставропольском краях. В 12 регионах показатель коллективного иммунитета снизился, так как те, кто вакцинировался или переболел более шести месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию», — отметила вице-премьер. На 12 января в России зафиксировано 698 случаев заражения «Омикроном», сообщила Голикова. Большая часть заболевших — жители Москвы. Очевидно, отметила вице-премьер, что «столичный регион примет на себя первый удар распространения нового штамма». По словам Голиковой, уже до конца этой недели правительство доработает комплекс мер по противодействию «Омикрону». В этих условиях больничная сеть и промышленность (фармацевтические предприятия, производители медицинского кислорода и средств индивидуальной защиты) должны быть готовы к новой волне, заявил президент Путин. Кроме того, он поручил регионам наращивать объемы тестирования на ковид и темпы вакцинации. «С некоторыми губернаторами я разговаривал в эти дни. Есть вопросы, и нужно их оперативно решать. Чтобы эффективно работать, мы с вами это хорошо знаем, — обратился президент к правительству, — нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных, и региональных, местных, отраслевых. Нужно быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом его витке. У нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — заметил Путин. О подготовке к новой волне коронавируса говорилось также на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин 11 января. Эту волну пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил с «надвигающейся войной», защититься от которой можно только путем вакцинации и ревакцинации. «Уверенным можно быть в одном: те, кто привьются, и те, кто прививался больше полугода назад, сделают бустер, сделают себе и своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Президент был вынужден объявить всеобщую мобилизацию, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. С одной стороны, новый штамм несет новые вызовы, с другой — замедлились темпы вакцинации. «Расслабились. Надо снова всем напоминать про мобилизационную готовность и проблемные места. Кто, если не президент, объявит мобилизацию перед наступающей волной коронавируса?» — отметил Калачев. Вместе с тем сегодня никто не может дать точного прогноза, насколько сильной будет волна «Омикрона» (накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова лишь сказала, что ежедневные цифры по заболевшим могут достичь шестизначных значений), отметил научный руководитель Института региональных проблем, экс-сотрудник Кремля Дмитрий Журавлев. «Прогноз может быть ошибочным. Если прогноз соответствует хотя бы наполовину действительности, то мобилизация — это правильно. Если он ошибочен, то в какую сторону: может быть, в позитивную, и это хорошо. Худшим он вряд ли будет», — считает эксперт. По словам Журавлева, мобилизация и чиновников, и промышленности, и медицины необходима, так как «нужно просто иметь койки, маски, лекарства, врачей, медсестер в нужном количестве». «Даже в Москве не всегда хватает ресурсов, а что говорить про провинцию. Если число заболевших на порядок увеличится, банальным механическим увеличением ресурсов [финансовых] мы не вылезем. Люди умирают чаще всего не потому, что болеют, а потому что до них руки не доходят», — пояснил Журавлев. С тем, что подготовка к худшему сценарию необходима, согласен и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. В то же время эксперт считает, что «опасность нависшего Дамоклова меча [пандемии] над человечеством уходит». «Власть всегда должна перестраховываться. И, конечно, власть всегда должна быть готовыми к наихудшей ситуации, которая скорее всего уже не возникнет. Регионы должны жить своей жизнью. Но вместе с тем правила, которые вводятся, должны исполняться, и власти должны контролировать их исполнение», — резюмировал политолог.