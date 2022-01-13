В Польше узнали о «дьявольском» плане США втянуть Россию в войну

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Учение с отработкой задач в тылу условного противника и в населенном пункте подразделения специального назначения ЗВО (Псковская обл.), армия, военный, маскхалат
В НАТО хотят масштабной войны России и Украины, считает польская пресса Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

США и НАТО не хотят самостоятельно участвовать в войне с Россией, поэтому планируют втянуть РФ в полномасштабный конфликт с Украиной. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

«США и НАТО находятся в удобной ситуации, они не прольют кровь американского или западного солдата. Есть поистине дьявольский план создания такого состояния, при котором русская и украинская нации могли бы в один миг перебить друг друга в полном составе. Масштабный конфликт», — пишет Mysl Polska.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе опасаются начала войны в Европе с участием России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что на военные провокации со стороны Украины будет дан адекватный ответ, пишет RT. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что НАТО подталкивает Украину к агрессивным военным действиям, сообщает «Национальная служба новостей».

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США и НАТО не хотят самостоятельно участвовать в войне с Россией, поэтому планируют втянуть РФ в полномасштабный конфликт с Украиной. Об этом пишет польское издание Mysl Polska. «США и НАТО находятся в удобной ситуации, они не прольют кровь американского или западного солдата. Есть поистине дьявольский план создания такого состояния, при котором русская и украинская нации могли бы в один миг перебить друг друга в полном составе. Масштабный конфликт», — пишет Mysl Polska. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе опасаются начала войны в Европе с участием России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что на военные провокации со стороны Украины будет дан адекватный ответ, пишет RT. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что НАТО подталкивает Украину к агрессивным военным действиям, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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