Генсек НАТО предупредил о риске войны в Европе

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Столтенберг также представляет реальным прекращение диалога с Россией Фото:

Североатлантический альянс опасается войны в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после переговоров Россия-НАТО.

«Существует реальный риск вооруженного конфликта в Европе. Мы должны делать то, что мы можем, чтобы предотвратить подобный конфликт», — заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой ведется на youtube-канале ТАСС.

Столтенберг также заявил, что НАТО представляет возможным разрыв отношений с Россией. «Мы проводим в духе доброй воли диалог, но мы четко представляем себе риск распада этих переговоров», — добавил он.

Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. В НАТО при этом заявили, что отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток.

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Североатлантический альянс опасается войны в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после переговоров Россия-НАТО. «Существует реальный риск вооруженного конфликта в Европе. Мы должны делать то, что мы можем, чтобы предотвратить подобный конфликт», — заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой ведется на youtube-канале ТАСС. Столтенберг также заявил, что НАТО представляет возможным разрыв отношений с Россией. «Мы проводим в духе доброй воли диалог, но мы четко представляем себе риск распада этих переговоров», — добавил он. Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. В НАТО при этом заявили, что отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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