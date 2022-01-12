Генсек НАТО предупредил о риске войны в Европе

12 января 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Столтенберг также представляет реальным прекращение диалога с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Североатлантический альянс опасается войны в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после переговоров Россия-НАТО. «Существует реальный риск вооруженного конфликта в Европе. Мы должны делать то, что мы можем, чтобы предотвратить подобный конфликт», — заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой ведется на youtube-канале ТАСС. Столтенберг также заявил, что НАТО представляет возможным разрыв отношений с Россией. «Мы проводим в духе доброй воли диалог, но мы четко представляем себе риск распада этих переговоров», — добавил он. Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. В НАТО при этом заявили, что отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Североатлантический альянс опасается войны в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после переговоров Россия-НАТО. «Существует реальный риск вооруженного конфликта в Европе. Мы должны делать то, что мы можем, чтобы предотвратить подобный конфликт», — заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой ведется на youtube-канале ТАСС. Столтенберг также заявил, что НАТО представляет возможным разрыв отношений с Россией. «Мы проводим в духе доброй воли диалог, но мы четко представляем себе риск распада этих переговоров», — добавил он. Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. В НАТО при этом заявили, что отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток.