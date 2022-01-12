Курганские власти продают инфекционный корпус больницы

Инфекционный корпус шадринской больницы выставлен на торги с начальной ценой 1,42 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание инфекционного корпуса больницы в Шадринске Курганской области выставлено на торги. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Лот №1. Объект недвижимого имущества — здание инфекционного корпуса, площадь: 343,4 кв.м, количество этажей: 1, одновременно с земельным участком площадью 1735 кв.м, по адресу: Курганская область, г. Шадринск, тракт Мальцевский, д. 2», — говорится в объявлении.

Согласно открытым данным, по указанному адресу расположены корпуса Шадринской центральной районной больницы. Аукцион назначен на 10 февраля, заявки на участие в нем принимаются до 6 февраля. Начальная цена торгов — 1,42 млн рублей. Сейчас здание является государственной собственностью Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году власти Курганской области пять раз выставляли на торги здание поликлиники в селе Мокроусово, но не смогли найти покупателей. При этом за год начальная цена объекта выросла с 967,22 тысячи до 1,034 млн рублей. В областном правительстве заявляли URA.RU, что это здание не используется в качестве объекта здравоохранения с 2019 года, когда поликлиника переехала в здание стационара, и отключено от всех коммуникаций. Сейчас здание поликлиники вновь выставлено на торги. Аукцион назначен на 27 января, начальная цена — 1,34 млн рублей.

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