В Тюмени ищут пивного сомелье, которому готовы платить от 250 тысяч рублей на руки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter.
«Обязанности: проведение пивных дегустаций; составление пивной карты; ведение полного процесса пивоварения и нюансов производства разных стилей, подбор различных сортов пива по гастрономическому сочетанию блюд», — значится в вакансии, размещенной на сайте портала. При этом, от кандидата требуется высшее образование по специальности «Биотехнологии бродильных производств», а также опыт работы сомелье от 10 лет или пивоваром от пяти лет.
В целом топ-10 самых «дорогих» вакансий в Тюменской области на начало 2022 года выглядит, по информации HeadHunter, так:
Fullstack developer, от 200 000 до 500 000 руб. на руки;
Врач-стоматолог-ортопед, от 300 000 руб. на руки;
Пивной сомелье, от 250 000 руб. на руки;
Инженер-геодезист, от 240 000 руб. на руки;
Android разработчик, от 240 000 до 300 000 руб. до вычета налогов;
Руководитель развития продаж сети, от 200 000 руб. на руки;
Руководитель отдела продаж, от 200 000 руб. на руки;
Директор флагманского офиса, от 200 000 руб. на руки;
Врач стоматолог-ортопед, от 200 000 руб. на руки;
Директор по производству керамических стеновых материалов, от 200 000 руб. на руки.
Ранее агентство писало, что тюменцам, готовым работать разнорабочими в Московской области, предлагают от 100 до 200 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальны: стаж не нужен, образование — на уровне девяти классов, но приветствуется знание ремесел (что конкретно имеется в виду, в вакансии не поясняется).
В Тюмени ищут пивного сомелье, которому готовы платить от 250 тысяч рублей на руки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. «Обязанности: проведение пивных дегустаций; составление пивной карты; ведение полного процесса пивоварения и нюансов производства разных стилей, подбор различных сортов пива по гастрономическому сочетанию блюд», — значится в вакансии, размещенной на сайте портала. При этом, от кандидата требуется высшее образование по специальности «Биотехнологии бродильных производств», а также опыт работы сомелье от 10 лет или пивоваром от пяти лет. В целом топ-10 самых «дорогих» вакансий в Тюменской области на начало 2022 года выглядит, по информации HeadHunter, так:
Ранее агентство писало, что тюменцам, готовым работать разнорабочими в Московской области, предлагают от 100 до 200 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальны: стаж не нужен, образование — на уровне девяти классов, но приветствуется знание ремесел (что конкретно имеется в виду, в вакансии не поясняется).