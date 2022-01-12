Сотруднику предстоит подбирать гастрономические сочетания к сортам пива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени ищут пивного сомелье, которому готовы платить от 250 тысяч рублей на руки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter.

«Обязанности: проведение пивных дегустаций; составление пивной карты; ведение полного процесса пивоварения и нюансов производства разных стилей, подбор различных сортов пива по гастрономическому сочетанию блюд», — значится в вакансии, размещенной на сайте портала. При этом, от кандидата требуется высшее образование по специальности «Биотехнологии бродильных производств», а также опыт работы сомелье от 10 лет или пивоваром от пяти лет.

В целом топ-10 самых «дорогих» вакансий в Тюменской области на начало 2022 года выглядит, по информации HeadHunter, так:

Fullstack developer, от 200 000 до 500 000 руб. на руки;

Врач-стоматолог-ортопед, от 300 000 руб. на руки;

Пивной сомелье, от 250 000 руб. на руки;

Инженер-геодезист, от 240 000 руб. на руки;

Android разработчик, от 240 000 до 300 000 руб. до вычета налогов;

Руководитель развития продаж сети, от 200 000 руб. на руки;

Руководитель отдела продаж, от 200 000 руб. на руки;

Директор флагманского офиса, от 200 000 руб. на руки;

Врач стоматолог-ортопед, от 200 000 руб. на руки;

Директор по производству керамических стеновых материалов, от 200 000 руб. на руки.



Ранее агентство писало, что тюменцам, готовым работать разнорабочими в Московской области, предлагают от 100 до 200 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальны: стаж не нужен, образование — на уровне девяти классов, но приветствуется знание ремесел (что конкретно имеется в виду, в вакансии не поясняется).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам