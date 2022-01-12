12 января 2022
11 января 2022

В Тюмени ищут ценителя пива на зарплату от 250 тысяч рублей. Топ вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , пиво, рыба, магазин, свежая рыба
Сотруднику предстоит подбирать гастрономические сочетания к сортам пива Фото:

В Тюмени ищут пивного сомелье, которому готовы платить от 250 тысяч рублей на руки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter.

«Обязанности: проведение пивных дегустаций; составление пивной карты; ведение полного процесса пивоварения и нюансов производства разных стилей, подбор различных сортов пива по гастрономическому сочетанию блюд», — значится в вакансии, размещенной на сайте портала. При этом, от кандидата требуется высшее образование по специальности «Биотехнологии бродильных производств», а также опыт работы сомелье от 10 лет или пивоваром от пяти лет.

В целом топ-10 самых «дорогих» вакансий в Тюменской области на начало 2022 года выглядит, по информации HeadHunter, так:

  • Fullstack developer, от 200 000 до 500 000 руб. на руки;
  • Врач-стоматолог-ортопед, от 300 000 руб. на руки;
  • Пивной сомелье, от 250 000 руб. на руки;
  • Инженер-геодезист, от 240 000 руб. на руки;
  • Android разработчик, от 240 000 до 300 000 руб. до вычета налогов;
  • Руководитель развития продаж сети, от 200 000 руб. на руки;
  • Руководитель отдела продаж, от 200 000 руб. на руки;
  • Директор флагманского офиса, от 200 000 руб. на руки;
  • Врач стоматолог-ортопед, от 200 000 руб. на руки;
  • Директор по производству керамических стеновых материалов, от 200 000 руб. на руки.


Ранее агентство писало, что тюменцам, готовым работать разнорабочими в Московской области, предлагают от 100 до 200 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальны: стаж не нужен, образование — на уровне девяти классов, но приветствуется знание ремесел (что конкретно имеется в виду, в вакансии не поясняется).

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В Тюмени ищут пивного сомелье, которому готовы платить от 250 тысяч рублей на руки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. «Обязанности: проведение пивных дегустаций; составление пивной карты; ведение полного процесса пивоварения и нюансов производства разных стилей, подбор различных сортов пива по гастрономическому сочетанию блюд», — значится в вакансии, размещенной на сайте портала. При этом, от кандидата требуется высшее образование по специальности «Биотехнологии бродильных производств», а также опыт работы сомелье от 10 лет или пивоваром от пяти лет. В целом топ-10 самых «дорогих» вакансий в Тюменской области на начало 2022 года выглядит, по информации HeadHunter, так: Ранее агентство писало, что тюменцам, готовым работать разнорабочими в Московской области, предлагают от 100 до 200 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальны: стаж не нужен, образование — на уровне девяти классов, но приветствуется знание ремесел (что конкретно имеется в виду, в вакансии не поясняется).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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