В Магнитогорске запретили окунаться в прорубь без QR-кода

Без прививки от COVID жителей не пустят в помещения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жители Магнитогорска (Челябинская область) без прививки от коронавируса и QR-кода не смогут принять участие в купании в проруби на Крещение Господне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что вход в помещения для переодевания будут охранять сотрудники полиции.

«На территории водно-гребной базы спортивного клуба „Металлург-Магнитогорск“ организованы 3 купели для купания. На месте будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, сотрудники ГИБДДД и УМВД. Для удобства горожан обустроят отапливаемые помещения для переодевания и обогрева, но вход в эти помещения возможен только при предъявлении QR-кода», — говорится в заявлении пресс-службы в группе «Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Крещение Господне отмечается в ночь на 19 января. Купание в прорубях начинаются после вечерней службы в крещенский сочельник. В мэрии также отмечают, что купание в необорудованных прорубях может представлять опасность для жизни и здоровья.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что никаких проблем при купании в ледяной воде не должно возникнуть у закаленных людей, которые сделали прививку. А если у человека есть предрасположенность к гипертонии — ему лучше избегать участия в подобных мероприятиях.

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