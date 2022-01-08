Гинцбург оценил опасность купаний в проруби для привитых от COVID

09 января 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

В Центре имени Гамалеи не видят никаких препятствий для привившихся для окунания в прорубь Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцинация против коронавирусной инфекции никак не должна повлиять на людей, поставивших от нее прививку. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет», — сообщил он в разговоре с ТАСС. По его словам, противопоказанием для купания в проруби являются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Гинцбург отметил, что никаких проблем при купании в ледяной воде не должно возникнуть у закаленных людей. Напротив, если человек не тренирован и тем более у него есть предрасположенность к гипертонии, — ему лучше избегать участия в подобных мероприятиях, чтобы «инсульта и инфаркта не было». Ранее Александр Гинцбург сообщил о том, что в 2022 году для россиян будет доступна назальная вакцина. По его мнению, пандемия COVID закончится в том случае, если за полгода получится вакцинировать хотя бы 70% населения страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцинация против коронавирусной инфекции никак не должна повлиять на людей, поставивших от нее прививку. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет», — сообщил он в разговоре с ТАСС. По его словам, противопоказанием для купания в проруби являются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Гинцбург отметил, что никаких проблем при купании в ледяной воде не должно возникнуть у закаленных людей. Напротив, если человек не тренирован и тем более у него есть предрасположенность к гипертонии, — ему лучше избегать участия в подобных мероприятиях, чтобы «инсульта и инфаркта не было». Ранее Александр Гинцбург сообщил о том, что в 2022 году для россиян будет доступна назальная вакцина. По его мнению, пандемия COVID закончится в том случае, если за полгода получится вакцинировать хотя бы 70% населения страны.