12 января 2022
11 января 2022

В дочке «Газпрома» ЯНАО привитых вахтовиков отправят на карантин

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Заседание городской думы. Курган, чиновница, чиновники, совещание, заседание, руки, шариоквая ручка
Правила начнут действовать с 1 февраля Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники, прибывающие на вахту на предприятие «Газпром добыча Ямбург», которые ранее были привиты от коронавируса, будут отправляться на обсервацию. Об этом сообщается в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

«С 1 февраля вводится обсервация для вахтовых работников, у которых срок действия прививочного сертификата превышает семь месяцев. Обсервация будет осуществляться в течение 14 дней в вахтовых поселках компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила ввели «учетом временных методических рекомендаций» Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Под этим постом люди оставили порядка двухсот комментариев, требуя разъяснить все подробности.

Ранее в регионе продлили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Все ограничения для жителей ЯНАО остались без изменений.

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Сотрудники, прибывающие на вахту на предприятие «Газпром добыча Ямбург», которые ранее были привиты от коронавируса, будут отправляться на обсервацию. Об этом сообщается в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте». «С 1 февраля вводится обсервация для вахтовых работников, у которых срок действия прививочного сертификата превышает семь месяцев. Обсервация будет осуществляться в течение 14 дней в вахтовых поселках компании», — говорится в сообщении. Отмечается, что новые правила ввели «учетом временных методических рекомендаций» Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Под этим постом люди оставили порядка двухсот комментариев, требуя разъяснить все подробности. Ранее в регионе продлили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Все ограничения для жителей ЯНАО остались без изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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