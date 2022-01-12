В дочке «Газпрома» ЯНАО привитых вахтовиков отправят на карантин

Сотрудники, прибывающие на вахту на предприятие «Газпром добыча Ямбург», которые ранее были привиты от коронавируса, будут отправляться на обсервацию. Об этом сообщается в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте».
«С 1 февраля вводится обсервация для вахтовых работников, у которых срок действия прививочного сертификата превышает семь месяцев. Обсервация будет осуществляться в течение 14 дней в вахтовых поселках компании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые правила ввели «учетом временных методических рекомендаций» Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Под этим постом люди оставили порядка двухсот комментариев, требуя разъяснить все подробности.
Ранее в регионе продлили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Все ограничения для жителей ЯНАО остались без изменений.
Сотрудники, прибывающие на вахту на предприятие «Газпром добыча Ямбург», которые ранее были привиты от коронавируса, будут отправляться на обсервацию. Об этом сообщается в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте». «С 1 февраля вводится обсервация для вахтовых работников, у которых срок действия прививочного сертификата превышает семь месяцев. Обсервация будет осуществляться в течение 14 дней в вахтовых поселках компании», — говорится в сообщении. Отмечается, что новые правила ввели «учетом временных методических рекомендаций» Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Под этим постом люди оставили порядка двухсот комментариев, требуя разъяснить все подробности. Ранее в регионе продлили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Все ограничения для жителей ЯНАО остались без изменений.