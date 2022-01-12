В дочке «Газпрома» ЯНАО привитых вахтовиков отправят на карантин

Правила начнут действовать с 1 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники, прибывающие на вахту на предприятие «Газпром добыча Ямбург», которые ранее были привиты от коронавируса, будут отправляться на обсервацию. Об этом сообщается в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

«С 1 февраля вводится обсервация для вахтовых работников, у которых срок действия прививочного сертификата превышает семь месяцев. Обсервация будет осуществляться в течение 14 дней в вахтовых поселках компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила ввели «учетом временных методических рекомендаций» Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Под этим постом люди оставили порядка двухсот комментариев, требуя разъяснить все подробности.

Ранее в регионе продлили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Все ограничения для жителей ЯНАО остались без изменений.