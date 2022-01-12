Куйвашев: вакцинация детей от коронавируса не будет обязательной

Вакцина для детей поступит в регион, как только закончатся все работы над ее изготовлением, сообщает губернатор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация детей вакциной «Спутник М» в Свердловской области не будет обязательной. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев 13 января на пресс-конференции, посвященной планам на 2022 год.

«Обязательной [вакцинацию детей] никто ее делать не будет. Когда [вакцина поступит], мы сможем организовать детскую вакцинацию, этот механизм у нас [в области] отработан. Через эти же механизмы мы будем организовывать процесс вакцинации, если таковая будет», — сказал Куйвашев.

Губернатор также добавил, что вакцина поступит в регион как только ученые ее разработают. «Детская вакцина будет, когда ее изобретут, когда проведут все испытания», — подчеркнул глава Свердловской области.

Ранее заместитель Куйвашева Павел Креков на брифинге 11 января сообщил, что есть вероятность начала детской вакцинации уже в феврале. Он также выразил уверенность, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации. Креков уточнил, что вакцинация несовершеннолетних в регионе начнется после того, как будут выпущены федеральные рекомендации.

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