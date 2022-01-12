Куйвашев выступил против барельефа Сталина в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев впервые высказался о барельефе Сталина на Доме офицеров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев высказался против размещения барельефа Иосифа Сталина на стене Дома офицеров в Екатеринбурге. При этом глава региона заметил, что не в его власти снять изображение советского лидера.

«Это здание Министерства обороны, и как бы я ни хотел, не могу ни снять этот барельеф, ни приказать [это сделать]. Это их собственность. Пусть установка этого барельефа будет на совести тех, кто его установил. Лично я против», — отреагировал Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции. Ранее губернатор признавался, что среди его родственников были репрессированные во времена правления Сталина.

Скандал вокруг установки барельефа Сталина на здание Дома офицеров разгорелся в середине декабря. История вызвала горячие споры среди горожан, к конфликту подключался урбанист Илья Варламов и представители КПРФ. В конце 2021 года екатеринбуржцы выходили на акцию протеста.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам