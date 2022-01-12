12 января 2022

Куйвашев выступил против барельефа Сталина в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург
Евгений Куйвашев впервые высказался о барельефе Сталина на Доме офицеров Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев высказался против размещения барельефа Иосифа Сталина на стене Дома офицеров в Екатеринбурге. При этом глава региона заметил, что не в его власти снять изображение советского лидера.

«Это здание Министерства обороны, и как бы я ни хотел, не могу ни снять этот барельеф, ни приказать [это сделать]. Это их собственность. Пусть установка этого барельефа будет на совести тех, кто его установил. Лично я против», — отреагировал Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции. Ранее губернатор признавался, что среди его родственников были репрессированные во времена правления Сталина.

Скандал вокруг установки барельефа Сталина на здание Дома офицеров разгорелся в середине декабря. История вызвала горячие споры среди горожан, к конфликту подключался урбанист Илья Варламов и представители КПРФ. В конце 2021 года екатеринбуржцы выходили на акцию протеста.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев высказался против размещения барельефа Иосифа Сталина на стене Дома офицеров в Екатеринбурге. При этом глава региона заметил, что не в его власти снять изображение советского лидера. «Это здание Министерства обороны, и как бы я ни хотел, не могу ни снять этот барельеф, ни приказать [это сделать]. Это их собственность. Пусть установка этого барельефа будет на совести тех, кто его установил. Лично я против», — отреагировал Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции. Ранее губернатор признавался, что среди его родственников были репрессированные во времена правления Сталина. Скандал вокруг установки барельефа Сталина на здание Дома офицеров разгорелся в середине декабря. История вызвала горячие споры среди горожан, к конфликту подключался урбанист Илья Варламов и представители КПРФ. В конце 2021 года екатеринбуржцы выходили на акцию протеста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...