24 декабря 2021
23 декабря 2021

Пикет против установки барельефа Сталина проходит в Екатеринбурге. «Символ массовых репрессий»

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг у Дома офицеров против установки бюста Сталина. Екатеринбург
На месте пикета дежурят сотрудники полиции Фото:

Пикет против установки барельефа Иосифа Сталина на Окружной Дом Офицеров (ОДО) проходит в Екатеринбурге. Участники вышли с плакатами, на месте дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент URA.RU.

«На месте примерно человек десять. Участники требуют убрать с ОДО символ массовых репрессий — именно так они называют, судя по всему, личность самого Сталина», — передает корреспондент.

Об установке барельефа Сталина на ОДО стало известно 13 декабря. После чего екатеринбуржцы в соцсетях начали спорить по поводу этого решения, позже возмутился и урбанист Илья Варламов. Главный свердловский коммунист Александр Ивачев в разговоре с URA.RU высказался за восстановление мемориала на здании.

По одной из версий, вернуть барельеф на дом офицеров решил бывший директор ОДО. При этом в пресс-службе Центрального военного округа заявили, что установка барельефа является восстановлением исторического облика здания. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, поскольку собственниками здания является Минобороны РФ. 20 декабря на здание ОДО установили советские ордена.

Митинг у Дома офицеров против установки бюста Сталина. Екатеринбург
Фото:
Митинг у Дома офицеров против установки бюста Сталина. Екатеринбург
Фото:
Митинг у Дома офицеров против установки бюста Сталина. Екатеринбург
Фото:
Митинг у Дома офицеров против установки бюста Сталина. Екатеринбург
Фото:
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Пикет против установки барельефа Иосифа Сталина на Окружной Дом Офицеров (ОДО) проходит в Екатеринбурге. Участники вышли с плакатами, на месте дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент URA.RU. «На месте примерно человек десять. Участники требуют убрать с ОДО символ массовых репрессий — именно так они называют, судя по всему, личность самого Сталина», — передает корреспондент. Об установке барельефа Сталина на ОДО стало известно 13 декабря. После чего екатеринбуржцы в соцсетях начали спорить по поводу этого решения, позже возмутился и урбанист Илья Варламов. Главный свердловский коммунист Александр Ивачев в разговоре с URA.RU высказался за восстановление мемориала на здании. По одной из версий, вернуть барельеф на дом офицеров решил бывший директор ОДО. При этом в пресс-службе Центрального военного округа заявили, что установка барельефа является восстановлением исторического облика здания. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, поскольку собственниками здания является Минобороны РФ. 20 декабря на здание ОДО установили советские ордена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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