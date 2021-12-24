На месте пикета дежурят сотрудники полиции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пикет против установки барельефа Иосифа Сталина на Окружной Дом Офицеров (ОДО) проходит в Екатеринбурге. Участники вышли с плакатами, на месте дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент URA.RU.

«На месте примерно человек десять. Участники требуют убрать с ОДО символ массовых репрессий — именно так они называют, судя по всему, личность самого Сталина», — передает корреспондент.

Об установке барельефа Сталина на ОДО стало известно 13 декабря. После чего екатеринбуржцы в соцсетях начали спорить по поводу этого решения, позже возмутился и урбанист Илья Варламов. Главный свердловский коммунист Александр Ивачев в разговоре с URA.RU высказался за восстановление мемориала на здании.

По одной из версий, вернуть барельеф на дом офицеров решил бывший директор ОДО. При этом в пресс-службе Центрального военного округа заявили, что установка барельефа является восстановлением исторического облика здания. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, поскольку собственниками здания является Минобороны РФ. 20 декабря на здание ОДО установили советские ордена.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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