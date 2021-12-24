Пикет против установки барельефа Иосифа Сталина на Окружной Дом Офицеров (ОДО) проходит в Екатеринбурге. Участники вышли с плакатами, на месте дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент URA.RU.
«На месте примерно человек десять. Участники требуют убрать с ОДО символ массовых репрессий — именно так они называют, судя по всему, личность самого Сталина», — передает корреспондент.
Об установке барельефа Сталина на ОДО стало известно 13 декабря. После чего екатеринбуржцы в соцсетях начали спорить по поводу этого решения, позже возмутился и урбанист Илья Варламов. Главный свердловский коммунист Александр Ивачев в разговоре с URA.RU высказался за восстановление мемориала на здании.
По одной из версий, вернуть барельеф на дом офицеров решил бывший директор ОДО. При этом в пресс-службе Центрального военного округа заявили, что установка барельефа является восстановлением исторического облика здания. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, поскольку собственниками здания является Минобороны РФ. 20 декабря на здание ОДО установили советские ордена.
Пикет против установки барельефа Иосифа Сталина на Окружной Дом Офицеров (ОДО) проходит в Екатеринбурге. Участники вышли с плакатами, на месте дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент URA.RU. «На месте примерно человек десять. Участники требуют убрать с ОДО символ массовых репрессий — именно так они называют, судя по всему, личность самого Сталина», — передает корреспондент. Об установке барельефа Сталина на ОДО стало известно 13 декабря. После чего екатеринбуржцы в соцсетях начали спорить по поводу этого решения, позже возмутился и урбанист Илья Варламов. Главный свердловский коммунист Александр Ивачев в разговоре с URA.RU высказался за восстановление мемориала на здании. По одной из версий, вернуть барельеф на дом офицеров решил бывший директор ОДО. При этом в пресс-службе Центрального военного округа заявили, что установка барельефа является восстановлением исторического облика здания. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, поскольку собственниками здания является Минобороны РФ. 20 декабря на здание ОДО установили советские ордена.