Володин: среди журналистов в России не должно быть иноагентов

13 января 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Закон об иноагентах защищает Россию от внешнего вмешательства, отметил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Среди журналистов в России не должно быть иностранных агентов, а закон об иноагентах призвать защитить Россию от внешнего вмешательства. Об этом заявил Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе награждения парламентских корреспондентов по случаю Дня печати. «Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. Здесь много вопросов и к самому сообществу, вы возьмите, сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек», — передает ТАСС слова Володина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал изменить закон об иноагентах. Депутат Госдумы Олег Морозов сообщил, что президент России Владимир Путин лично настоял на либеральной формуле закона об иноагентах, пишет деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Среди журналистов в России не должно быть иностранных агентов, а закон об иноагентах призвать защитить Россию от внешнего вмешательства. Об этом заявил Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе награждения парламентских корреспондентов по случаю Дня печати. «Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. Здесь много вопросов и к самому сообществу, вы возьмите, сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек», — передает ТАСС слова Володина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал изменить закон об иноагентах. Депутат Госдумы Олег Морозов сообщил, что президент России Владимир Путин лично настоял на либеральной формуле закона об иноагентах, пишет деловое издание «Взгляд».