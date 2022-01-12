В Тюмени нашли замену арестованному за взятки экс-главе ГИБДД

Руководителем регионального управления ГИБДД по Тюменской области назначен Андрей Миллер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. С апреля 2021 года Миллер исполнял обязанности главы ведомства после ареста бывшего начальника областной Госавтоинспекции Александра Селюнина по подозрению в коррупции.
«Заместитель начальника УМВД России по Тюменской области, начальник полиции Булат Хайруллин представил руководящему составу Госавтоинспекции Тюменской области нового начальника Управления ГИБДД региона Андрея Миллера, приказ о назначении которого подписал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев», — сообщили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Там уточнили, что с июня 2020 года Миллер занимал должность начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства. С апреля 2021 года — исполнял обязанности руководителя Госавтоинспекции Тюменской области. Как ранее писало URA.RU, предыдущий начальник региональной ГИБДД Александр Селюнин был арестован в апреле 2021 года по подозрению в коррупции. Как предполагает следствие, за взятки он помогал в оформлении водительских удостоверений мигрантам.
Руководителем регионального управления ГИБДД по Тюменской области назначен Андрей Миллер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. С апреля 2021 года Миллер исполнял обязанности главы ведомства после ареста бывшего начальника областной Госавтоинспекции Александра Селюнина по подозрению в коррупции. «Заместитель начальника УМВД России по Тюменской области, начальник полиции Булат Хайруллин представил руководящему составу Госавтоинспекции Тюменской области нового начальника Управления ГИБДД региона Андрея Миллера, приказ о назначении которого подписал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев», — сообщили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что с июня 2020 года Миллер занимал должность начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства. С апреля 2021 года — исполнял обязанности руководителя Госавтоинспекции Тюменской области. Как ранее писало URA.RU, предыдущий начальник региональной ГИБДД Александр Селюнин был арестован в апреле 2021 года по подозрению в коррупции. Как предполагает следствие, за взятки он помогал в оформлении водительских удостоверений мигрантам.