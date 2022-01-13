Песков назвал переговоры с НАТО и США неудачными

13 января 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

В переговорах были положительные нюансы, но этого недостаточно, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Россия и НАТО не достигли согласия по принципиальным вопросам в ходе переговоров в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наверное, и на первых и на вторых консультациях были положительные нюансы, которые можно засчитывать в плюс. Но не они были главной целью консультаций. Переговоры были инициированы, чтобы получить ответы на конкретные принципиальные вопросы. По этим волосам зафиксированы разногласия. Это можно зачесть только в минус. Это плохо», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Женеве прошли переговоры России и НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что между сторонами есть серьезные разногласия, которые не удалось урегулировать, пишет RT. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и НАТО не достигли согласия по принципиальным вопросам в ходе переговоров в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наверное, и на первых и на вторых консультациях были положительные нюансы, которые можно засчитывать в плюс. Но не они были главной целью консультаций. Переговоры были инициированы, чтобы получить ответы на конкретные принципиальные вопросы. По этим волосам зафиксированы разногласия. Это можно зачесть только в минус. Это плохо», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Женеве прошли переговоры России и НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что между сторонами есть серьезные разногласия, которые не удалось урегулировать, пишет RT. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.