12 января 2022

Суточная заболеваемость COVID начала расти в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Эпидемиологи следят за развитием ситуации с коронавирусом Фото:

Впервые с 25 ноября 2021 года в Свердловской области зафиксирован рост суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки, по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, в области выявлено 410 случаев заболевания. Днем ранее в области «ковидом» заразились 366 человек. Информация появилась в telegram-канале регионального оперштаба.

«Состояние 327 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 133 — на аппаратах ИВЛ. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19», — сообщает оперштаб.

Ранее URA.RU писало, что власти Свердловской области ослабили коронавирусные меры из-за снижения заболеваемости в регионе. С 10 по 15 января эпидемиологи проследят за развитием ситуации с коронавирусом и сделают выводы, как QR-каникулы повлияли на заболеваемость. В случае усугубления эпидемии ограничения могут вернуть.

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Впервые с 25 ноября 2021 года в Свердловской области зафиксирован рост суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки, по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, в области выявлено 410 случаев заболевания. Днем ранее в области «ковидом» заразились 366 человек. Информация появилась в telegram-канале регионального оперштаба. «Состояние 327 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 133 — на аппаратах ИВЛ. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19», — сообщает оперштаб. Ранее URA.RU писало, что власти Свердловской области ослабили коронавирусные меры из-за снижения заболеваемости в регионе. С 10 по 15 января эпидемиологи проследят за развитием ситуации с коронавирусом и сделают выводы, как QR-каникулы повлияли на заболеваемость. В случае усугубления эпидемии ограничения могут вернуть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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