Тюменский СК проверит кондуктора, высадившего ребенка на трассе

Девочку выгнали из транспорта из-за несработавшего проездного (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Следователи Тюмени начали проверку по факту инцидента с девочкой, которую высадили из автобуса посреди трассы из-за несработавшего проездного. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области.

«Следственными органами организована доследственная проверка по сообщению СМИ о кондукторе автобуса № 100, который высадил несовершеннолетнюю девочку из-за несработавшего проездного билета на федеральной трассе „Тюмень — Екатеринбург“. Будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

Ранее агентство писало, что кондуктор высадил ребенка из автобуса посреди трассы, несмотря на мороз. Причиной стал проездной девочки: он был неисправен и школьница не смогла заплатить за билет.