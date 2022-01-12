12 января 2022
11 января 2022

Тюменский СК проверит кондуктора, высадившего ребенка на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, автобус, общественный транспорт
Девочку выгнали из транспорта из-за несработавшего проездного (архивное фото) Фото:

Следователи Тюмени начали проверку по факту инцидента с девочкой, которую высадили из автобуса посреди трассы из-за несработавшего проездного. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области.

«Следственными органами организована доследственная проверка по сообщению СМИ о кондукторе автобуса № 100, который высадил несовершеннолетнюю девочку из-за несработавшего проездного билета на федеральной трассе „Тюмень — Екатеринбург“. Будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

Ранее агентство писало, что кондуктор высадил ребенка из автобуса посреди трассы, несмотря на мороз. Причиной стал проездной девочки: он был неисправен и школьница не смогла заплатить за билет.

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Следователи Тюмени начали проверку по факту инцидента с девочкой, которую высадили из автобуса посреди трассы из-за несработавшего проездного. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области. «Следственными органами организована доследственная проверка по сообщению СМИ о кондукторе автобуса № 100, который высадил несовершеннолетнюю девочку из-за несработавшего проездного билета на федеральной трассе „Тюмень — Екатеринбург“. Будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления. Ранее агентство писало, что кондуктор высадил ребенка из автобуса посреди трассы, несмотря на мороз. Причиной стал проездной девочки: он был неисправен и школьница не смогла заплатить за билет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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