Певица Савичева впервые за полтора года смогла увидеть дочь

13 января 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Певица Юлия Савичева смогла встретиться с дочкой в Португалии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева смогла приехать к своей четырехлетней дочери, которая живет в Португалии. Об этом она сообщила в личном instagram-аккаунте. В августе она сообщала, что уже год не видела своего ребенка. «Боже мой, какое же счастье! Я в раю», — написала певица в своем посте, к которому прикреплена фотография с ней, ее мужем и дочерью. С воссоединением семьи Савичеву под постом поздравили исполнители Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Денис Клявер, Марина Девятова и актриса Елена Борщева. Савичева ответила подписчикам в комментариях, что находится в Португалии. В августе певица не смогла получить вид на жительство в Португалии, где с бабушкой и дедушкой живет ее дочь. Тогда Савичева хотела получить двойное гражданство, чтобы больше не было таких проблем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Певица Юлия Савичева смогла приехать к своей четырехлетней дочери, которая живет в Португалии. Об этом она сообщила в личном instagram-аккаунте. В августе она сообщала, что уже год не видела своего ребенка. «Боже мой, какое же счастье! Я в раю», — написала певица в своем посте, к которому прикреплена фотография с ней, ее мужем и дочерью. С воссоединением семьи Савичеву под постом поздравили исполнители Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Денис Клявер, Марина Девятова и актриса Елена Борщева. Савичева ответила подписчикам в комментариях, что находится в Португалии. В августе певица не смогла получить вид на жительство в Португалии, где с бабушкой и дедушкой живет ее дочь. Тогда Савичева хотела получить двойное гражданство, чтобы больше не было таких проблем.