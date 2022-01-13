Певица Савичева впервые за полтора года смогла увидеть дочь

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Премьера фильма
Певица Юлия Савичева смогла встретиться с дочкой в Португалии Фото:

Певица Юлия Савичева смогла приехать к своей четырехлетней дочери, которая живет в Португалии. Об этом она сообщила в личном instagram-аккаунте. В августе она сообщала, что уже год не видела своего ребенка.

«Боже мой, какое же счастье! Я в раю», — написала певица в своем посте, к которому прикреплена фотография с ней, ее мужем и дочерью.

С воссоединением семьи Савичеву под постом поздравили исполнители Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Денис Клявер, Марина Девятова и актриса Елена Борщева. Савичева ответила подписчикам в комментариях, что находится в Португалии.

В августе певица не смогла получить вид на жительство в Португалии, где с бабушкой и дедушкой живет ее дочь. Тогда Савичева хотела получить двойное гражданство, чтобы больше не было таких проблем.

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Певица Юлия Савичева смогла приехать к своей четырехлетней дочери, которая живет в Португалии. Об этом она сообщила в личном instagram-аккаунте. В августе она сообщала, что уже год не видела своего ребенка. «Боже мой, какое же счастье! Я в раю», — написала певица в своем посте, к которому прикреплена фотография с ней, ее мужем и дочерью. С воссоединением семьи Савичеву под постом поздравили исполнители Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Денис Клявер, Марина Девятова и актриса Елена Борщева. Савичева ответила подписчикам в комментариях, что находится в Португалии. В августе певица не смогла получить вид на жительство в Португалии, где с бабушкой и дедушкой живет ее дочь. Тогда Савичева хотела получить двойное гражданство, чтобы больше не было таких проблем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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