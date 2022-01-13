Вирусологи спрогнозировали, сколько продлится пятая волна COVID

14 января 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Часть ограничений могут быть сняты уже летом, считает вирусолог Петр Чумаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом коронавируса «Омикрон», продлится примерно полгода. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков. «Сейчас в Европе эта волна уже идет на спад, а у нас она только начинается. Она продлится месяца два или два с половиной в больших городах. А в масштабе всей страны есть районы, в которых не такая скученность населения, и туда нечасто ездят люди, поэтому не так будут завозить инфекцию. В общей сложности, я думаю, что где-то к лету все затихнет», — заявил Петр Чумаков. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов в беседе с URA.RU согласился с таким прогнозом. «Могу сказать, что минимум это будет полгода. Тем более, что в России очень небольшой процент, в сравнении со странами Европы, вакцинированных людей. 50% — очень мало», — подчеркнул ученый. Чумаков полагает, что уже после пятой волны многие противоэпидемические ограничения будут сняты. «Может быть, несколько раньше основные ограничения будут сняты. Но это трудно прогнозировать, потому что все зависит от решения властей. Из осторожности, даже если будет сильно снижена заболеваемость, будут какие-то ограничения в виде масок сохраняться. Просто из опасения, что может возникнуть еще одна волна», — отметил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом коронавируса «Омикрон», продлится примерно полгода. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков. «Сейчас в Европе эта волна уже идет на спад, а у нас она только начинается. Она продлится месяца два или два с половиной в больших городах. А в масштабе всей страны есть районы, в которых не такая скученность населения, и туда нечасто ездят люди, поэтому не так будут завозить инфекцию. В общей сложности, я думаю, что где-то к лету все затихнет», — заявил Петр Чумаков. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов в беседе с URA.RU согласился с таким прогнозом. «Могу сказать, что минимум это будет полгода. Тем более, что в России очень небольшой процент, в сравнении со странами Европы, вакцинированных людей. 50% — очень мало», — подчеркнул ученый. Чумаков полагает, что уже после пятой волны многие противоэпидемические ограничения будут сняты. «Может быть, несколько раньше основные ограничения будут сняты. Но это трудно прогнозировать, потому что все зависит от решения властей. Из осторожности, даже если будет сильно снижена заболеваемость, будут какие-то ограничения в виде масок сохраняться. Просто из опасения, что может возникнуть еще одна волна», — отметил собеседник агентства.