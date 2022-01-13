Бастрыкин внес представление тюменскому губернатору Моору

13 января 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Глава СК Александр Бастрыкин поручил губернатору Александру Моору установить дополнительные камеры видеонаблюдения в Тюмени Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой По результатам расследования уголовного дела об убийстве 9-летней тюменской девочки главе региона Александру Моору внесено представление о необходимости установления дополнительных камер видеонаблюдения в городе. Об этом Бастрыкин сообщил в интервью журналистам. Ребенок пропал в Тюмени 30 июня 2021 года. Его тело было найдено 19 августа того же года недалеко от места пропажи. «По итогам расследования этого дела внесено представление в адрес губернатора региона об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений — указано на необходимость установки дополнительных видеокамер в населенном пункте для обеспечения безопасности», — сообщил Бастрыкин журналистам РИА «Новости». 9-летняя девочка пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. Ее поисками занимались как силовики, так и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было найдено 19 августа 2021 года на берегу одного из водоемов в микрорайоне Лесобаза. Спустя несколько дней задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки, которым оказался житель соседнего дома Виталий Бережной. Он сознался в содеянном. Следствием проверялась версия о его причастности к аналогичному преступлению, своершенному в Нягани (ХМАО), но он оказался к нему непричастен. Поиски преступника осложнялись отстутствием в тюменском микрорайоне Лесобаза, где пропал ребенок, достаточного количества камер уличного видеонаблюдения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

По результатам расследования уголовного дела об убийстве 9-летней тюменской девочки главе региона Александру Моору внесено представление о необходимости установления дополнительных камер видеонаблюдения в городе. Об этом Бастрыкин сообщил в интервью журналистам. Ребенок пропал в Тюмени 30 июня 2021 года. Его тело было найдено 19 августа того же года недалеко от места пропажи. «По итогам расследования этого дела внесено представление в адрес губернатора региона об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений — указано на необходимость установки дополнительных видеокамер в населенном пункте для обеспечения безопасности», — сообщил Бастрыкин журналистам РИА «Новости». 9-летняя девочка пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. Ее поисками занимались как силовики, так и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было найдено 19 августа 2021 года на берегу одного из водоемов в микрорайоне Лесобаза. Спустя несколько дней задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки, которым оказался житель соседнего дома Виталий Бережной. Он сознался в содеянном. Следствием проверялась версия о его причастности к аналогичному преступлению, своершенному в Нягани (ХМАО), но он оказался к нему непричастен. Поиски преступника осложнялись отстутствием в тюменском микрорайоне Лесобаза, где пропал ребенок, достаточного количества камер уличного видеонаблюдения.