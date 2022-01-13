Замглавы МИД РФ: почему Россия остается главным противником НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Россия — главный противник НАТО потому, что твердо отстаивает свои интересы Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Россия является главным противником НАТО только потому, что твердо отстаивает свои интересы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы», — сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Ранее в Женеве прошли переговоры России и НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что между сторонами есть серьезные разногласия. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия является главным противником НАТО только потому, что твердо отстаивает свои интересы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы», — сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI. Ранее в Женеве прошли переговоры России и НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что между сторонами есть серьезные разногласия. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...