Замглавы МИД РФ: почему Россия остается главным противником НАТО

Россия — главный противник НАТО потому, что твердо отстаивает свои интересы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Россия является главным противником НАТО только потому, что твердо отстаивает свои интересы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы», — сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Ранее в Женеве прошли переговоры России и НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что между сторонами есть серьезные разногласия. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.