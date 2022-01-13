Рубль рухнул после заявления МИД РФ об итогах встречи с НАТО

Курс американской валюты превысил 75 рублей за доллар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курс рубля резко снизился после заявления замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности. По данным Мосбиржи, доллар поднялся выше 75 рублей, а евро — выше 86 рублей.

Ранее Рябков интервью на телеканале RTVI заявил, что Россия готова будет пойдет на другие, недипломатические контрмеры, если США и НАТО не учтут требования Москвы по совместным гарантиям безопасности. Дипломат отметил, что у властей РФ нет уверенности в успешности переговоров. До этого курс доллара составлял 74,81 рубля, а евро — 85,78 рубля. После заявления Рябова валюты выросли до 75,01 рубля и 85,98 рубля соответственно, сообщает Мосбиржа.

Ранее в Женеве прошли переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их неудачными, поскольку по конкретным и принципиальным для Москвы вопросам возникли разногласия. В том числе, НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России. При этом Песков уточнил, что Москва готова продолжить переговоры с США, передает RT.

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