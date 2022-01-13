В МИД РФ допустили конец дипломатического диалога с НАТО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Если НАТО не учтет требования России по совместным гарантиям безопасности, то Москва пойдет на другие, не дипломатические, контрмеры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что у России нет уверенности в успешности переговоров.

«Нам отступать некуда. Если оппоненты не учтут наши требования, останутся только другие, не дипломатические, контрмеры. Надежда умирает последней, но уверенности в возможности договориться нет. Но мы не прекращаем многоуровневый диалог», — сообщил Сергей Рябков в эфире телеканала RTVI.

Замминистра иностранных дел РФ указал на очевидное «лукавство и двуличие западных коллег». По его словам, НАТО расценивает как враждебные все действия, которые мешают ему расширяться и укореняться. Прикрываясь разговором о деталях на переговорах о гарантиях безопасности, они продолжают геополитическое и военное освоение новых территорий. При этом Рябков подчеркнул, что Россия испытывает «постоянный военный прессинг».

Военные специалисты уже предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, отметил замглавы МИД РФ. Однако ведомство считает, что нужно дать шанс дипломатии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачными переговоры России и НАТО, которые прошли в Женеве. По его словам, встреча была инициирована, чтобы получить ответы на конкретные и принципиальные вопросы, по которым возникли разногласия. Саммит России и НАТО подлился более 4 часов, уточняет агентство Nation News. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал переговоры крайне непростыми, но важными, пишет «Национальная служба новостей». НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.

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