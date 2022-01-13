13 января 2022

Свердловская учительница, ударившая школьника, вернулась к работе. Пострадавший учится в ее классе

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе до сих пор разбираются с ситуацией (Фото из архива) Фото:

Учительницу из Березовского (Свердловская область), ударившую школьника, не отстранили от работы. Она приступила к исполнению обязанностей после новогодних каникул. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к управлению образования города.

«В школе все еще ведутся разборки, но преподаватель вышла на работу. Ее будут судить, заседание пока не назначено, но недавно, насколько мне известно, директор писала ее характеристику», — сообщил источник. Пострадавший школьник продолжает ходить на занятие.

По словам собеседника, ученика хотели перевести в другую школу. Неоднократно проводили воспитательные беседы и взяли с него обещание наладить контакт с учителем. Кроме того, преподаватель является классным руководителем школьника, а также заместителем директора по воспитательной работе.

Корреспондента URA.RU в управлении городского образования г. Березовского для получения комментария перенаправили в школу. В учебном заведении от комментариев отказались.

Конфликт в школе №2 в Березовском случился 19 декабря минувшего года. Учительница дала школьнику пощечину и разорвала тетрадь. По словам одноклассников, ученик сидел в телефоне во время урока, не выполнил указания педагога и обратился к ней на «ты». Родители класса, руководителем которого является преподаватель, встали на сторону учителя. По их мнению, ситуация, при которой ученик позволяет себе хамить учителю и срывать уроки, сама по себе ужасна. Родители пострадавшего мальчика также отказались от претензий к преподавателю.

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Учительницу из Березовского (Свердловская область), ударившую школьника, не отстранили от работы. Она приступила к исполнению обязанностей после новогодних каникул. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к управлению образования города. «В школе все еще ведутся разборки, но преподаватель вышла на работу. Ее будут судить, заседание пока не назначено, но недавно, насколько мне известно, директор писала ее характеристику», — сообщил источник. Пострадавший школьник продолжает ходить на занятие. По словам собеседника, ученика хотели перевести в другую школу. Неоднократно проводили воспитательные беседы и взяли с него обещание наладить контакт с учителем. Кроме того, преподаватель является классным руководителем школьника, а также заместителем директора по воспитательной работе. Корреспондента URA.RU в управлении городского образования г. Березовского для получения комментария перенаправили в школу. В учебном заведении от комментариев отказались. Конфликт в школе №2 в Березовском случился 19 декабря минувшего года. Учительница дала школьнику пощечину и разорвала тетрадь. По словам одноклассников, ученик сидел в телефоне во время урока, не выполнил указания педагога и обратился к ней на «ты». Родители класса, руководителем которого является преподаватель, встали на сторону учителя. По их мнению, ситуация, при которой ученик позволяет себе хамить учителю и срывать уроки, сама по себе ужасна. Родители пострадавшего мальчика также отказались от претензий к преподавателю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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