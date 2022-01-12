12 января 2022

Челябинский генерал МВД получил новую должность

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Губернатор Алексей Текслер (слева) расширил полномочия Михаила Скокова (справа) Фото:

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков вошел в состав антикоррупционной комиссии региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Внести в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области изменения. Включить Скокова М. И., исключив из него Сергеева А. Ф.», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале официальной информации.

На пост начальника челябинского полицейского главка Скоков назначен указом президента Владимира Путина в конце декабря. К новому месту службы он прибыл 9 января. Его предшественник Андрей Сергеев переведен в Северную Осетию, где до этого в ранге министра внутренних дел республики служил Скоков.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков вошел в состав антикоррупционной комиссии региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Внести в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области изменения. Включить Скокова М. И., исключив из него Сергеева А. Ф.», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале официальной информации. На пост начальника челябинского полицейского главка Скоков назначен указом президента Владимира Путина в конце декабря. К новому месту службы он прибыл 9 января. Его предшественник Андрей Сергеев переведен в Северную Осетию, где до этого в ранге министра внутренних дел республики служил Скоков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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