В Урае пенсионерка вышла на одиночный пикет к мэрии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пенсионерка Зинаида Дмитриенко вышла на одиночный пикет к администрации Урая с требованием об отставке заместителя главы города Андрея Ашихмина. Эту информацию URA.RU подтвердила сама участница акции протеста.

«У нас в городе очень плохо обстоят дела с уборкой снега. Мне на это даже знакомые таксисты жалуются. Ашихмин отвечает за коммунальную сферу, у него есть полномочия, подрядчики. Но ничего не меняется. Поэтому я и требую его отставки», — заявила Дмитриенко. Она также добавила, что чиновник прошел мимо нее в здание мэрии во время ее акции протеста и даже не обратил внимания. В пресс-службе мэрии Урая заявили URA.RU, что у каждого гражданина имеется право высказывать свою точку зрения.

Ранее URA.RU сообщало, что за отставку бывшего первого заместителя главы Урая Виктора Гамузова ратовал ряд оппозиционных депутатов местной думы. Сначала они инициировали сбор подписей, а потом и вовсе планировали устроить митинг с требованием, чтобы первый вице-мэр ушел с поста.

Фото: читатель URA.RU

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