Иммунологи назвали редкий симптом коронавируса

13 января 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Коронавирус может провоцировать заболевания глаз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При коронавирусе у человека может развиться конъюнктивит, в редких случаях у зараженного могут гноиться глаза. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Может происходить поражение слизистой, конъюнктивит. И на фоне этого гноятся глаза, но это все-таки редко бывает, потому что гной — свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления», — сказал Николай Крючков. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с URA.RU объяснил, что некоторые люди подвержены развитию болезней глаз из-за воздействия коронавируса на организм. «Этот симптом был описан еще в первую волну, вызванную исходным „уханьским“ L-штаммом коронавируса. Встречается симптом нечасто, лишь у небольшой доли заболевших, у которых возникает воспаление конъюнктивы», — рассказал специалист. Собеседник агентства отметил, что симптом излечивается обычными противовоспалительными препаратами. «Сам вирус имеет тропность к внутренней оболочке сосудов. В данном случае, страдают капилляры конъюнктив, где возникает сосудистое воспаление, могут быть кровоизлияния и тромбозы. Насколько мне известно, противовоспалительные препараты помогают снять этот симптом. Надолго это не остается», — заключил врач-иммунолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При коронавирусе у человека может развиться конъюнктивит, в редких случаях у зараженного могут гноиться глаза. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Может происходить поражение слизистой, конъюнктивит. И на фоне этого гноятся глаза, но это все-таки редко бывает, потому что гной — свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления», — сказал Николай Крючков. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с URA.RU объяснил, что некоторые люди подвержены развитию болезней глаз из-за воздействия коронавируса на организм. «Этот симптом был описан еще в первую волну, вызванную исходным „уханьским“ L-штаммом коронавируса. Встречается симптом нечасто, лишь у небольшой доли заболевших, у которых возникает воспаление конъюнктивы», — рассказал специалист. Собеседник агентства отметил, что симптом излечивается обычными противовоспалительными препаратами. «Сам вирус имеет тропность к внутренней оболочке сосудов. В данном случае, страдают капилляры конъюнктив, где возникает сосудистое воспаление, могут быть кровоизлияния и тромбозы. Насколько мне известно, противовоспалительные препараты помогают снять этот симптом. Надолго это не остается», — заключил врач-иммунолог.