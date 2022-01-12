Власти Тюмени раскрыли, как будут работать школы после эвакуации

Школы Тюмени 14 января будут работать в штатном режиме. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. 13 января в учебных заведениях столицы региона была проведена массовая эвакуация из-за сообщений о минировании.
«14 января занятия в школах Тюмени пройдут в штатном режиме», — заявили в инфоцентре. По словам властей, из-за анонимных сообщений было эвакуировано около 50 тысяч детей.
В инфоцентре добавили, что все школы проверила полиция. По результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено.
Школы Тюмени 14 января будут работать в штатном режиме. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. 13 января в учебных заведениях столицы региона была проведена массовая эвакуация из-за сообщений о минировании. «14 января занятия в школах Тюмени пройдут в штатном режиме», — заявили в инфоцентре. По словам властей, из-за анонимных сообщений было эвакуировано около 50 тысяч детей. В инфоцентре добавили, что все школы проверила полиция. По результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено.