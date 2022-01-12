12 января 2022

Власти Тюмени раскрыли, как будут работать школы после эвакуации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, сельская школа, класс, школа, парты
Из тюменских школ эвакуировали около 50 тыс. детей Фото:

Школы Тюмени 14 января будут работать в штатном режиме. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. 13 января в учебных заведениях столицы региона была проведена массовая эвакуация из-за сообщений о минировании.

«14 января занятия в школах Тюмени пройдут в штатном режиме», — заявили в инфоцентре. По словам властей, из-за анонимных сообщений было эвакуировано около 50 тысяч детей.

В инфоцентре добавили, что все школы проверила полиция. По результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Школы Тюмени 14 января будут работать в штатном режиме. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. 13 января в учебных заведениях столицы региона была проведена массовая эвакуация из-за сообщений о минировании. «14 января занятия в школах Тюмени пройдут в штатном режиме», — заявили в инфоцентре. По словам властей, из-за анонимных сообщений было эвакуировано около 50 тысяч детей. В инфоцентре добавили, что все школы проверила полиция. По результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...