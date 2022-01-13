Кудрин: россиянам не нужны новые выплаты

Россиянам пока не требуются выплаты в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, пока рано говорить о негативном воздействии нового штамма COVID-19 на экономику.
«Пока, я думаю, рано говорить о том, что новая волна „омикрона“ серьезно изменит тенденции в экономике. Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть», — заявил Алексей Кудрин в ходе Гайдаровского форума, трансляция которого проходит на сайте мероприятия.
В конце ноября 2021 года глава Счетной палаты сообщил, что потери мировой экономики от коронавируса составили от 4 до 10 триллионов долларов. Значительная часть этой суммы пришлась на бюджеты регионов и муниципалитетов. Кудрин уточнил, что потери от COVID-19 не только финансовые. По его словам, системы здравоохранения и социальной поддержки оказались не готовы к глобальным потрясениям, передает «Национальная служба новостей».
Россиянам пока не требуются выплаты в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, пока рано говорить о негативном воздействии нового штамма COVID-19 на экономику. «Пока, я думаю, рано говорить о том, что новая волна „омикрона“ серьезно изменит тенденции в экономике. Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть», — заявил Алексей Кудрин в ходе Гайдаровского форума, трансляция которого проходит на сайте мероприятия. В конце ноября 2021 года глава Счетной палаты сообщил, что потери мировой экономики от коронавируса составили от 4 до 10 триллионов долларов. Значительная часть этой суммы пришлась на бюджеты регионов и муниципалитетов. Кудрин уточнил, что потери от COVID-19 не только финансовые. По его словам, системы здравоохранения и социальной поддержки оказались не готовы к глобальным потрясениям, передает «Национальная служба новостей».