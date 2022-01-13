Вирусолог объяснил, при каком условии COVID может быть полезен

14 января 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

COVID-19 стимулирует иммунную систему, если протекает в легкой форме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус может быть полезен только в том случае, если само заболевание пройдет в легкой форме. Таким образом у человека будет простимулирована иммунная система и он долго не будет болеть вирусной инфекцией. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. «Я не думаю, что коронавирус оказывает положительное воздействие на организм человека. Это сложный вопрос. Если это легкая инфекция, как обычная простуда, то, скорее всего, никакого отрицательного последствия для организма не будет, а может, будет некое стимулирование иммунной системы. Специфическое стимулирование. Такой человек может потом долго вирусной инфекцией не болеть», — сказал Петр Чумаков. Однако, даже у этого свойства могут быть отрицательные последствия, отметил вирусолог. «Такие люди после перенесенного вирусного заболевания легче подхватывают бактериальные инфекции. Например, после гриппа часто бывает, что потом антибиотики приходиться пить, так как присоединяется какая-то инфекция. Поэтому говорить о положительном эффекте коронавируса, наверно, не стоит», — заявил он. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что COVID-19 может быть полезен с точки зрения эволюции. «Он, наверное, эволюционно полезен, как и все такие патогены. То есть, он убивает наиболее восприимчивых, поражает их, соответственно влияет на менее восприимчивых, более устойчивых. Нас патогены регулярно проверяют, что называется, на вшивость», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус может быть полезен только в том случае, если само заболевание пройдет в легкой форме. Таким образом у человека будет простимулирована иммунная система и он долго не будет болеть вирусной инфекцией. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. «Я не думаю, что коронавирус оказывает положительное воздействие на организм человека. Это сложный вопрос. Если это легкая инфекция, как обычная простуда, то, скорее всего, никакого отрицательного последствия для организма не будет, а может, будет некое стимулирование иммунной системы. Специфическое стимулирование. Такой человек может потом долго вирусной инфекцией не болеть», — сказал Петр Чумаков. Однако, даже у этого свойства могут быть отрицательные последствия, отметил вирусолог. «Такие люди после перенесенного вирусного заболевания легче подхватывают бактериальные инфекции. Например, после гриппа часто бывает, что потом антибиотики приходиться пить, так как присоединяется какая-то инфекция. Поэтому говорить о положительном эффекте коронавируса, наверно, не стоит», — заявил он. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что COVID-19 может быть полезен с точки зрения эволюции. «Он, наверное, эволюционно полезен, как и все такие патогены. То есть, он убивает наиболее восприимчивых, поражает их, соответственно влияет на менее восприимчивых, более устойчивых. Нас патогены регулярно проверяют, что называется, на вшивость», — объяснил собеседник агентства.