Депутат Госдумы призвал дать льготы большему числу россиян

Необходимо пересмотреть закон о получении звания «Ветеран труда» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Звание «Ветеран труда» необходимо пересмотреть и расширить круг лиц, которым оно может быть присвоено. Это позволит поощрять большее число граждан за длительный труд. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«На наш взгляд, есть смысл уточнить одну из формулировок для получения статуса „Ветеран труда“. В частности, он присваивается тем, кто начал работу во время Великой Отечественной войны и при этом имеет общий стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин. Возможно, стоит снять эти ограничения и просто начать поощрять граждан за длительный труд, особенно в рабочих специальностях и бюджетных организациях. Нужен новый анализ с привлечением ученых и экспертов», — заметил Михаил Щапов.

По словам депутата, сейчас список профессий, которые могут попадать под действие льгот для ветеранов труда, устанавливает федеральный центр. «Льготы для ветеранов труда находятся в зоне ответственности регионов. Федеральный центр лишь задает общие правила, составляют список профессий, которые могут попадать под этот статус», — подчеркнул Щапов.

В этот день, 18 января 1974 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены — Орден Трудовой Славы и медаль «Ветеран труда». Награждались ими трудящиеся за долголетний добросовестный труд. Согласно Федеральному закону «О ветеранах» от 1995 года, статус могут получить обладатели орденов или медалей, почетных званий Советского Союза или России, грамот и благодарностей, а также те, кто начал трудовой путь во времена Великой Отечественной войны.

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