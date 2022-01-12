В ХМАО на экс-директора театра завели дело из-за коррупции

Экс-директор СМДТ Тамара Лычкатая стала фигурантом уголовного дела Фото: аккаунт Тамары Лычкатой

На экс-директора сургутского музыкально-драматического театра Тамару Лычкатую и главного бухгалтера этого же учреждения Оксану Мезенцеву заведено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Лычкатая и Мезенцева подозреваются в том, что они фиктивно трудоустроили в театр ряд людей. При этом полученные деньги в качестве зарплаты присваивали себе. Установлено, что таким образом было похищено свыше миллиона рублей», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Там также уточнили, что в рамках уголовного дела установлены восемь эпизодов. «Злоумышленницы использовали данные своих знакомых, а также других неосведомленных граждан для фиктивного трудоустройства на различные должности. В действительности никто из них на рабочих местах не появлялся и трудовую деятельность не осуществлял. В дальнейшем денежные средства в виде заработной платы, поступающие на счета так называемых „мертвых душ“, обналичивались и использовались директором и главным бухгалтером в личных целях», — рассказала URA.RU начальник отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Уголовное дело возбуждено по 159 статье УК РФ (мошенничество). Признаки состава преступления установлены сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший заместитель директора СМДТ Александр Лычкатый, который приходится племянником бывшему руководителя учреждения, обвиняется в получении взятки. Расследование уголовного дела уже завершено и он предстанет перед судом.

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