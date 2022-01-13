13 января 2022

Вице-спикер Госдумы оправдался за слова об изменении границ РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб Общественной поддержки политической партии
Петр Толстой пошутил о возвращении границ Российской империи Фото:

Слова о восстановлении границ Российской империи были сказаны не всерьез. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

«Это шутка в разговоре с журналистами», — заявил Петр Толстой «Газете.ру». На самом деле он не считает, что Финляндия и страны Прибалтики поймут «ничтожность своего положения» после восстановления границ Российской империи.

Ранее сообщалось, что Толстой призвал Россию восстанавливать границы Российской империи. Депутат Госдумы назвал территории, которые вернутся в состав РФ.

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Слова о восстановлении границ Российской империи были сказаны не всерьез. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. «Это шутка в разговоре с журналистами», — заявил Петр Толстой «Газете.ру». На самом деле он не считает, что Финляндия и страны Прибалтики поймут «ничтожность своего положения» после восстановления границ Российской империи. Ранее сообщалось, что Толстой призвал Россию восстанавливать границы Российской империи. Депутат Госдумы назвал территории, которые вернутся в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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