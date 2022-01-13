Вице-спикер Госдумы оправдался за слова об изменении границ РФ

Слова о восстановлении границ Российской империи были сказаны не всерьез. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.
«Это шутка в разговоре с журналистами», — заявил Петр Толстой «Газете.ру». На самом деле он не считает, что Финляндия и страны Прибалтики поймут «ничтожность своего положения» после восстановления границ Российской империи.
Слова о восстановлении границ Российской империи были сказаны не всерьез. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. «Это шутка в разговоре с журналистами», — заявил Петр Толстой «Газете.ру». На самом деле он не считает, что Финляндия и страны Прибалтики поймут «ничтожность своего положения» после восстановления границ Российской империи. Ранее сообщалось, что Толстой призвал Россию восстанавливать границы Российской империи. Депутат Госдумы назвал территории, которые вернутся в состав РФ.