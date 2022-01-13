Вице-спикер Госдумы оправдался за слова об изменении границ РФ 13 января 2022 в 23:36 Размер текста - 17 + Петр Толстой пошутил о возвращении границ Российской империи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слова о восстановлении границ Российской империи были сказаны не всерьез. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. «Это шутка в разговоре с журналистами», — заявил Петр Толстой « Газете.ру ». На самом деле он не считает, что Финляндия и страны Прибалтики поймут «ничтожность своего положения» после восстановления границ Российской империи. Ранее сообщалось, что Толстой призвал Россию восстанавливать границы Российской империи. Депутат Госдумы назвал территории, которые вернутся в состав РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Слова о восстановлении границ Российской империи были сказаны не всерьез. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. «Это шутка в разговоре с журналистами», — заявил Петр Толстой «Газете.ру». На самом деле он не считает, что Финляндия и страны Прибалтики поймут «ничтожность своего положения» после восстановления границ Российской империи. Ранее сообщалось, что Толстой призвал Россию восстанавливать границы Российской империи. Депутат Госдумы назвал территории, которые вернутся в состав РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям