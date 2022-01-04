Депутат Госдумы раскрыл, какие территории вернутся в состав РФ

04 января 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Страны Прибалтики не войдут в состав, потому что РФ не хочет вмещать страны НАТО, считает депутат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В состав России могут вернуться бывшие страны СССР, кроме Прибалтики. Такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. Федоров заявил, что впервые в РФ в официальном документе обозначены политические границы восстановления русского Отечества. «Обозначены границы, в которые мы должны вернуться в результате политического процесса, запущенного [президентом РФ Владимиром] Путиным», — сказал Евгений Федоров в интервью газете «Национальный курс», видео опубликовано на youtube-канале издания. «Впервые в официальных документах, предложенных Владимиром Путиным, обозначено так называемое понятие „красных линий“, в которые входит вся территория СССР. Кроме государств Прибалтики, понятно, что сама логика включает туда страны Прибалтики, просто Путин не хочет вмещать туда страны НАТО», — уточнил Федоров. По его словам, в документах для США не сообщается, что эта территория должна незамедлительно войти в состав РФ. Она обозначена как территория «особой безопасности России». «Это понятие обозначает территорию, на которую нельзя вступать иностранным государствам и их военным блокам. Эта территория нашего Отечества, защищенная нашим ядерным оружием, временно носящая статус «территории безопасности», — сказал Федоров. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «красные линии» — это создание угроз для России со стороны других стран, передает RT. В Кремле, рассказали, что этим подразумевается вступление Украины и Грузии в НАТО, а также превращение соседних государств в военный плацдарм. Глава США Джо Байден сказал, что не собирается признавать «красные линии» на Украине, о которых сказал Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В состав России могут вернуться бывшие страны СССР, кроме Прибалтики. Такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. Федоров заявил, что впервые в РФ в официальном документе обозначены политические границы восстановления русского Отечества. «Обозначены границы, в которые мы должны вернуться в результате политического процесса, запущенного [президентом РФ Владимиром] Путиным», — сказал Евгений Федоров в интервью газете «Национальный курс», видео опубликовано на youtube-канале издания. «Впервые в официальных документах, предложенных Владимиром Путиным, обозначено так называемое понятие „красных линий“, в которые входит вся территория СССР. Кроме государств Прибалтики, понятно, что сама логика включает туда страны Прибалтики, просто Путин не хочет вмещать туда страны НАТО», — уточнил Федоров. По его словам, в документах для США не сообщается, что эта территория должна незамедлительно войти в состав РФ. Она обозначена как территория «особой безопасности России». «Это понятие обозначает территорию, на которую нельзя вступать иностранным государствам и их военным блокам. Эта территория нашего Отечества, защищенная нашим ядерным оружием, временно носящая статус «территории безопасности», — сказал Федоров. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «красные линии» — это создание угроз для России со стороны других стран, передает RT. В Кремле, рассказали, что этим подразумевается вступление Украины и Грузии в НАТО, а также превращение соседних государств в военный плацдарм. Глава США Джо Байден сказал, что не собирается признавать «красные линии» на Украине, о которых сказал Путин.