Заместитель Лаврова: Россия угрожала НАТО на встрече

12 января 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Замглавы МИД РФ сообщил, как прошла встреча с НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Россия на заседании с НАТО прямо сказала, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к тяжелым последствия для европейской безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя политкорректные формулы сказали, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием», — сказал Александр Грушко, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По его словам, предлагаемые меры позволяют кардинально изменить ситуацию и вернуться к построению безопасности на общих принципах и интересах для всех. Грушко сказал, что это улучшит не только военную безопасность России, но и стран НАТО. НАТО и Россия обсудили европейскую безопасность и ситуацию на Украине. Альянс не пойдет на компромисс в вопросах территориальной целостности и суверенитета стран Европы, высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В НАТО указали на присутствие войск РФ возле украинской границы, сообщает Life со ссылкой на слова генсека альянса. Он считает, что Россия продолжит наращивать военную мощь вокруг Украины. В Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва открыта к диалогу и культурно ведет переговоры с НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия на заседании с НАТО прямо сказала, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к тяжелым последствия для европейской безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя политкорректные формулы сказали, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием», — сказал Александр Грушко, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По его словам, предлагаемые меры позволяют кардинально изменить ситуацию и вернуться к построению безопасности на общих принципах и интересах для всех. Грушко сказал, что это улучшит не только военную безопасность России, но и стран НАТО. НАТО и Россия обсудили европейскую безопасность и ситуацию на Украине. Альянс не пойдет на компромисс в вопросах территориальной целостности и суверенитета стран Европы, высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В НАТО указали на присутствие войск РФ возле украинской границы, сообщает Life со ссылкой на слова генсека альянса. Он считает, что Россия продолжит наращивать военную мощь вокруг Украины. В Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва открыта к диалогу и культурно ведет переговоры с НАТО.