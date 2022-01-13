В Нижневартовске из-за угрозы теракта массово эвакуируют школы

Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах прервали занятия в двух учебных заведениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании

В Нижневартовске силовики эвакуировали сразу несколько школ из-за сообщений о предстоящем теракте, это СОШ №42, № 29, №15 и 32. Об этом URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов.

«Сообщения о предстоящих терактах поступили в школу №42 и 29. Преподавательский состав и учащиеся эвакуированы из здания, на местах работают все экстренные службы», — говорит информатор.

За текущую неделю в Нижневартовске прошло уже семь сообщений о минировании зданий общеобразовательных школ, ранее URA.RU сообщало о том, что дважды «заминировали» СОШ №15, после обследования силовиками территории выяснилось, что сообщения были ложными. После этого школьников отправили на дистант, чтобы продезинфицировать учреждение.

В пресс-службе управления МВД по ХМАО отказались прокомментировать ситуацию с минированием учебных заведений, сославшись на то, что антитеррористические операции проводит федеральная служба безопасности. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства.

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