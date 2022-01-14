Врач Минздрава назвал ненужными тесты на антитела перед прививкой

Врачи уверяют, что для борьбы с COVID-19 необходимы антитела, способные связаться с белком вируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Принимать решение о вакцинации против коронавируса на основании теста на наличие и уровень антител не стоит, потому что это пустое занятие. Об этом журналистам рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Решение делать прививку на основании измерения антител не имеет под собой научных оснований, это пустое занятие», — сообщил Чуланов РБК. Специалист отметил, что вакцинироваться надо в соответствии с рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, а именно через полгода после перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что показатели антител равные 300 международным единицам (Bau/мл) полностью защищают от заражения штаммом «Дельта». Они пришли к такому выводу в результате исследования, в котором приняли участие четыре тысячи москвичей, передает «Национальная служба новостей».

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