В соцсетях взбесились из-за нового предложения Чубайса о выплатах. «Пусть себе перестанут платить»

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чубайс анатолий, портрет, большой палец вверх
Россияне выступили против новой инициативы Анатолия Чубайса Фото:

Пользователи социальных сетей негативно оценили предложение спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса о том, что помогать российским семьям нужно исходя из среднедушевого дохода, а не количества детей. Одни уверены, что нужно начать с зарплат депутатов, другие удивились, что Чубайс до сих пор публично выступает.

Ранее спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию предложил изменить систему социальной политики. По его словам, часто финансовую помощь оказывают тем, кто в ней особо и не нуждается, отмечает деловое издание «Взгляд». Например, его внучки получили причитающиеся в связи с коронавирусом выплаты, дополняет «Царьград».

Анна сразу нашла, что ответить на подобное предложение
Мария обозначила рамки высокого дохода в России
Александр понял, что добавить в этой ситуации ему нечего
Одни иронизируют, что помощь нужна только чиновникам
Другие сетуют на плохую память Чубайса
Комментаторы едины в предложении снизить зарплаты чиновникам
Комментаторы искренне изумляются, что Чубайс до сих пор жив
В соцсетях выступили против Чубайса и за российского президента Владимира Путина
В Twitter рассказали, как живут обычные россияне, которым нужна помощь

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Пользователи социальных сетей негативно оценили предложение спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса о том, что помогать российским семьям нужно исходя из среднедушевого дохода, а не количества детей. Одни уверены, что нужно начать с зарплат депутатов, другие удивились, что Чубайс до сих пор публично выступает. Ранее спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию предложил изменить систему социальной политики. По его словам, часто финансовую помощь оказывают тем, кто в ней особо и не нуждается, отмечает деловое издание «Взгляд». Например, его внучки получили причитающиеся в связи с коронавирусом выплаты, дополняет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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