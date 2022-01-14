Россияне выступили против новой инициативы Анатолия Чубайса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи социальных сетей негативно оценили предложение спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса о том, что помогать российским семьям нужно исходя из среднедушевого дохода, а не количества детей. Одни уверены, что нужно начать с зарплат депутатов, другие удивились, что Чубайс до сих пор публично выступает.

Ранее спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию предложил изменить систему социальной политики. По его словам, часто финансовую помощь оказывают тем, кто в ней особо и не нуждается, отмечает деловое издание «Взгляд». Например, его внучки получили причитающиеся в связи с коронавирусом выплаты, дополняет «Царьград».

Анна сразу нашла, что ответить на подобное предложение Скриншот с telegram-канала URA.RU

Мария обозначила рамки высокого дохода в России Скриншот с telegram-канала URA.RU

Александр понял, что добавить в этой ситуации ему нечего Скриншот с социальной сети «Вконтакте»

Одни иронизируют, что помощь нужна только чиновникам Скриншот с социальной сети «Вконтакте»

Другие сетуют на плохую память Чубайса Скриншот с социальной сети «Вконтакте»

Комментаторы едины в предложении снизить зарплаты чиновникам Скриншот с социальной сети «Вконтакте»

Комментаторы искренне изумляются, что Чубайс до сих пор жив Скриншот с социальной сети «Вконтакте»

В соцсетях выступили против Чубайса и за российского президента Владимира Путина Скриншот с социальной сети Twitter

В Twitter рассказали, как живут обычные россияне, которым нужна помощь Скриншот с социальной сети Twitter