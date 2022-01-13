Семьям с высокими доходами не требуется поддержка от государства, отметил Анатолий Чубайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России нужно изменить систему социальной политики, считает спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. По его словам, государство должно помогать семьям, исходя из среднедушевого дохода, а не количества детей.

«Социальная политика нуждается в серьезном апгрейде. Суть в том, что значительная часть основ соцполитики строится, чтобы помогать категориям граждан: многодетным, пенсионерам. Это не правильно. Не хватает учета душевого дохода. Людям с высоким уровнем дохода не нужно помогать из бюджета, даже если у них пять детей», — заявил Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума, трансляция которого приводится на сайте мероприятия.

Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что по этому пути уже идет социальной блок правительства России. В стране уже сейчас действует правило среднедушевого дохода для ряда социальных выплат.

Так, например, пособие на ребенка от 8 до 17 лет для родителей-одиночек назначается только в том случае, если на одного члена семьи приходится сумма ниже прожиточного минимума. При расчете дохода учитываются даже проценты от банковских вкладов. Если среднедушевой доход больше прожиточного минимума — семья может лишиться пособий. Такое же правило действует для пособия на детей от 3 до 7 лет, передает «Национальная служба новостей».

В начале сентября 2021 года Чубайс призвал рационально и бережно использовать природные ресурсы в России, чтобы повысить в стране зарплаты и пенсии. По его мнению, «зеленый» путь развития поможет улучшить жизнь граждан РФ и поднять темпы роста экономики выше среднемировых.

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