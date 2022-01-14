Штамм «Омикрон» активно распространяется в России. Карта

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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
«Омикрон» выявлен в 19 регионах России Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На момент 13 января омикрон выявлен уже в 19 регионах России, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Вологодская, а также в Пермском крае. URA.RU составило карту распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».

Заразившиеся новым штаммом выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Пермском крае, Ленинградской, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской, Амурской, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Ставропольском крае, Якутии, а также в республиках Ингушетия и Башкортостан.

Первый случай заражения «Омикроном» в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест выявили у у людей, приехавших из ЮАР. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на грани новых вспышек COVID.

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На момент 13 января омикрон выявлен уже в 19 регионах России, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Вологодская, а также в Пермском крае. URA.RU составило карту распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Заразившиеся новым штаммом выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Пермском крае, Ленинградской, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской, Амурской, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Ставропольском крае, Якутии, а также в республиках Ингушетия и Башкортостан. Первый случай заражения «Омикроном» в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест выявили у у людей, приехавших из ЮАР. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на грани новых вспышек COVID.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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