«Омикрон» выявлен в 19 регионах России Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На момент 13 января омикрон выявлен уже в 19 регионах России, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Вологодская, а также в Пермском крае. URA.RU составило карту распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».

Заразившиеся новым штаммом выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Пермском крае, Ленинградской, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской, Амурской, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Ставропольском крае, Якутии, а также в республиках Ингушетия и Башкортостан.

Первый случай заражения «Омикроном» в России был зарегистрирован 6 декабря 2021 года. Положительный тест выявили у у людей, приехавших из ЮАР. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на грани новых вспышек COVID.

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