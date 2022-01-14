Володин поблагодарил правительство за снятие закона о QR-кодах

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Организационное собрание фракции политической партии
Правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах Фото:
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил слова благодарности представителям правительства РФ за то, что они и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Об этом Володин написал в своем telegram-канале.

«Правительство РФ и партия „Единая Россия“ предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной Думы. Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям Правительства, что они понимают это», — сообщил он.

Ранее правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак добавил, что ситуация действительно изменилась с появлением нового штамма «Омикрон», и в первую очередь необходимо сосредоточиться на помощи россиянам.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил слова благодарности представителям правительства РФ за то, что они и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Об этом Володин написал в своем telegram-канале. «Правительство РФ и партия „Единая Россия“ предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной Думы. Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям Правительства, что они понимают это», — сообщил он. Ранее правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак добавил, что ситуация действительно изменилась с появлением нового штамма «Омикрон», и в первую очередь необходимо сосредоточиться на помощи россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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