Володин поблагодарил правительство за снятие закона о QR-кодах

Правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил слова благодарности представителям правительства РФ за то, что они и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Об этом Володин написал в своем telegram-канале.

«Правительство РФ и партия „Единая Россия“ предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной Думы. Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям Правительства, что они понимают это», — сообщил он.

Ранее правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак добавил, что ситуация действительно изменилась с появлением нового штамма «Омикрон», и в первую очередь необходимо сосредоточиться на помощи россиянам.

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