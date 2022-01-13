Губернатор Шумков рассказал о новом досуговом комплексе для детей

Губернатор Вадим Шумков объяснил, что детский комплекс построят в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане построят новый детский досуговый комплекс в Заозерном районе. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил 14 января в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Будет проведен ремонт 16 учреждений культуры, включая оба театра в городе Кургане. По ним контракты двухлетние. Плюс в Кургане, в Заозерном, начнется строительство нового детского досугового комплекса, с возможностью занятий спортом и целым рядом новых кружков и „развиваек“», — написал Шумков в посте, посвященном планам на 2022 год.

Шумков добавил, что к 2024 году в Курганской области построят три новых сельских школы. Губернатор добавил, что попросит коллег в ближайшее время подробнее рассказать про эти стройки.

В 2021 году стало известно, что в Заозерном планируют построить школу на 1500 мест, которая станет самой большой в Кургане. Однако подрядчика удалось найти только с четвертой попытки. В октябре депутаты гордумы решили дополнительно выделить на ее строительство 100 млн рублей. Представители мэрии отмечали, что «застройщик обещает сделать все возможное, чтобы построить школу к концу 2022 года».

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