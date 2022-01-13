13 января 2022

Губернатор Шумков рассказал о новом досуговом комплексе для детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соглашение. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков объяснил, что детский комплекс построят в Заозерном Фото:

В Кургане построят новый детский досуговый комплекс в Заозерном районе. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил 14 января в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Будет проведен ремонт 16 учреждений культуры, включая оба театра в городе Кургане. По ним контракты двухлетние. Плюс в Кургане, в Заозерном, начнется строительство нового детского досугового комплекса, с возможностью занятий спортом и целым рядом новых кружков и „развиваек“», — написал Шумков в посте, посвященном планам на 2022 год.

Шумков добавил, что к 2024 году в Курганской области построят три новых сельских школы. Губернатор добавил, что попросит коллег в ближайшее время подробнее рассказать про эти стройки.

В 2021 году стало известно, что в Заозерном планируют построить школу на 1500 мест, которая станет самой большой в Кургане. Однако подрядчика удалось найти только с четвертой попытки. В октябре депутаты гордумы решили дополнительно выделить на ее строительство 100 млн рублей. Представители мэрии отмечали, что «застройщик обещает сделать все возможное, чтобы построить школу к концу 2022 года».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане построят новый детский досуговый комплекс в Заозерном районе. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил 14 января в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Будет проведен ремонт 16 учреждений культуры, включая оба театра в городе Кургане. По ним контракты двухлетние. Плюс в Кургане, в Заозерном, начнется строительство нового детского досугового комплекса, с возможностью занятий спортом и целым рядом новых кружков и „развиваек“», — написал Шумков в посте, посвященном планам на 2022 год. Шумков добавил, что к 2024 году в Курганской области построят три новых сельских школы. Губернатор добавил, что попросит коллег в ближайшее время подробнее рассказать про эти стройки. В 2021 году стало известно, что в Заозерном планируют построить школу на 1500 мест, которая станет самой большой в Кургане. Однако подрядчика удалось найти только с четвертой попытки. В октябре депутаты гордумы решили дополнительно выделить на ее строительство 100 млн рублей. Представители мэрии отмечали, что «застройщик обещает сделать все возможное, чтобы построить школу к концу 2022 года».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...