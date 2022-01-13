13 января 2022

Губернатор Шумков разместил цитату Ленина о недоверии политикам. Скрин

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Соглашение. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков разместил цитату Владимира Ленина в Instagram Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков привел цитату советского политического деятеля Владимира Ленина, посвященную недоверию политикам. Цитату губернатор разместил в своем instagram-аккаунте.

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов», — процитировал Шумков Ленина в сторис.

После цитаты он разместил новостной заголовок про создателя компании Microsoft Билла Гейтса, который назвал «удручающей» теорию, связывающую его с пандемией COVID. «Классика не стареет», — написал после этого в сторис Шумков.

В декабре 2021 года Шумков процитировал первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина. Губернатор назвал слова советского политика про демократию «нестареющей классикой».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков привел цитату советского политического деятеля Владимира Ленина, посвященную недоверию политикам. Цитату губернатор разместил в своем instagram-аккаунте. «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов», — процитировал Шумков Ленина в сторис. После цитаты он разместил новостной заголовок про создателя компании Microsoft Билла Гейтса, который назвал «удручающей» теорию, связывающую его с пандемией COVID. «Классика не стареет», — написал после этого в сторис Шумков. В декабре 2021 года Шумков процитировал первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина. Губернатор назвал слова советского политика про демократию «нестареющей классикой».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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