Губернатор Курганской области Вадим Шумков привел цитату советского политического деятеля Владимира Ленина, посвященную недоверию политикам. Цитату губернатор разместил в своем instagram-аккаунте.
«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов», — процитировал Шумков Ленина в сторис.
После цитаты он разместил новостной заголовок про создателя компании Microsoft Билла Гейтса, который назвал «удручающей» теорию, связывающую его с пандемией COVID. «Классика не стареет», — написал после этого в сторис Шумков.
В декабре 2021 года Шумков процитировал первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина. Губернатор назвал слова советского политика про демократию «нестареющей классикой».
Губернатор Курганской области Вадим Шумков привел цитату советского политического деятеля Владимира Ленина, посвященную недоверию политикам. Цитату губернатор разместил в своем instagram-аккаунте. «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов», — процитировал Шумков Ленина в сторис. После цитаты он разместил новостной заголовок про создателя компании Microsoft Билла Гейтса, который назвал «удручающей» теорию, связывающую его с пандемией COVID. «Классика не стареет», — написал после этого в сторис Шумков. В декабре 2021 года Шумков процитировал первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина. Губернатор назвал слова советского политика про демократию «нестареющей классикой».