Губернатор Вадим Шумков разместил цитату Владимира Ленина в Instagram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков привел цитату советского политического деятеля Владимира Ленина, посвященную недоверию политикам. Цитату губернатор разместил в своем instagram-аккаунте.

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов», — процитировал Шумков Ленина в сторис.

После цитаты он разместил новостной заголовок про создателя компании Microsoft Билла Гейтса, который назвал «удручающей» теорию, связывающую его с пандемией COVID. «Классика не стареет», — написал после этого в сторис Шумков.

В декабре 2021 года Шумков процитировал первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина. Губернатор назвал слова советского политика про демократию «нестареющей классикой».

Фото: instagram-аккаунт Вадима Шумкова

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