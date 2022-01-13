В Пермском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19

Медиков после передышки ждет волна пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 358 человек, днем ранее вновь зараженных было гораздо меньше — 309. Таковы данные регионального оперативного штаба.

«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 358 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 164 875. В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 168 пациентов. Из них 83 подключены к аппаратам ИВЛ», — сообщается на сайте правительства Прикамья.

В начале 2022 года заболеваемость коронавирусом в крае снижалась — от 428 зараженных 1 января до 299 новых пациентов на 11 января. После этого показатели стали увеличиваться. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 12 января призвал правительство подготовиться к возможному всплеску заболеваемости. На следующий день минздрав объявил о готовности развернуть для борьбы с новым омикрон-штаммом коронавируса до 7,5 тыс. коек. На сегодняшний день под больных COVID-19 выделено 2203 койки. Около 40% из них свободны.

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